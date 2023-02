Demitido coreógrafo que esfregou fezes na cara de uma crítica de dança

Na sequência do ataque à jornalista Wiebke Hüster, no passado sábado, a Ópera Estatal de Hannover cessou o contrato com Marco Goecke, que dirigia a companhia de bailado residente na instituição alemã.

É certamente um dos episódios mais bizarros dos últimos anos no meio das artes performativas: no passado sábado, Marco Goecke, coreógrafo alemão e director da companhia de bailado da Ópera Estatal de Hannover, esfregou um saco com excrementos do seu cão-salsicha na cara da jornalista Wiebke Hüster por não ter gostado da crítica que esta escreveu, no diário alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, sobre o seu mais recente espectáculo.​