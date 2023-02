A inteligência artificial

Ao longo do século XIX e até meados do século XX, as tentativas de definir a inteligência motivaram intermináveis discussões entre filósofos, psicólogos e sociólogos. Foram discussões vãs, já que nunca se chegou a uma definição segura. Conceito filosófico, nunca a inteligência foi; conceito sociológico, tão-pouco; conceito psicológico, isso sim, com o patrocínio da psicologia experimental. Uma vez definida a inteligência, ela tornou-se mensurável em termos quantitativos através dos célebres testes QI e outros, que foram um precioso instrumento de práticas eugenistas.

