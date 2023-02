Poder Público. À espera da redenção da Igreja e da salvação do BE

Esta semana temos uma série de temas, muito diferentes entre si, mas que merecem a nossa atenção.

A semana iniciou-se com a apresentação do relatório da comissão independente sobre abusos sexuais a menores que admite a existência de perto de 5 mil vítimas. O primeiro-ministro admite que é um problema transversal na sociedade e o médico psiquiatra Daniel Sampaio que entregou a comissão independente defende uma via verde no SNS para apoio psicológico às vítimas.

Catarina Martins anunciou que já não se recandidata a coordenadora do Bloco de Esquerda, ao fim de 13 anos. É a quinta líder a cair durante o consulado de Costa, depois de Rui Rio (PSD), Jerónimo de Sousa (PCP), Cotrim Figueiredo (IL), Francisco Rodrigues dos Santos (CDS). A senhora que se segue deverá ser Mariana Mortágua.

António Costa foi a Belém prestar contas sobre o PRR e parece que apesar de terem estado juntos os dois, PM e PR, continuam a ver dois países distintos.

