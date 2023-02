PS quer ouvir Pires de Lima e Sérgio Monteiro sobre privatização da TAP

O PS quer ouvir no Parlamento o ex-ministro da Economia Pires de Lima e o ex-secretário de Estado Sérgio Monteiro para prestar esclarecimentos sobre a privatização da TAP em 2015. Para o líder parlamentar do PS pode estar em causa “um dos actos mais graves de gestão pública desde o 25 de Abril”.

Em causa estão informações recentes que vieram a público sobre a preparação da operação de privatização da companhia aérea que aconteceu durante o Governo de Pedro Passos Coelho, já numa fase em que o executivo estava em gestão.

“Aparentemente podem ter sido cometidos dois crimes: um de assistência financeira e outro de gestão danosa”, disse Eurico Brilhante Dias, numa conferência de imprensa, no Parlamento.

O líder parlamentar socialista considerou que este pode ser “um dos actos mais graves de gestão pública desde o 25 de Abril”, com um “prejuízo de mais de 400 milhões de euros”.

O jornal Eco noticiou recentemente que a privatização da TAP ganha em 2015 por David Neelman e Humberto Pedrosa pode ter sido paga com dinheiro da própria TAP.

O PS considera que, para já, há espaço na comissão de economia para obter estas explicações junto de Pires de Lima e Sérgio Monteiro. “Contamos com a boa vontade” dos ex-governantes para que aceitem ir ao Parlamento falar sobre esta operação.

No entanto, o PS admite chamar mais personalidades à comissão de economia, “se assim entendermos necessário”, para obter explicações adicionais, nomeadamente, as que estiveram presentes na assinatura do contrato de venda do capital da TAP, como o presidente da Parpública, o secretário de Estado do Tesouro e o da Economia.

O PS conta ter em breve respostas ao pedido de esclarecimento que dirigiu aos actuais ministros das Finanças e das Infra-estruturas sobre este tema.

Brilhante Dias disse, no entanto, não querer acreditar que os visados não aceitem dar esclarecimentos na Assembleia, mas nunca excluiu a possibilidade de este caso vir a originar uma comissão de inquérito. “Continuamos a considerar que a comissão de economia tem espaço”, disse, acrescentando que as comissões de inquérito devem ter um objecto definido. No entanto, “nada obsta que em função das conclusões que tirarmos, tomemos outras decisões”, lembrando, porém, que neste momento o PS tem as "condições necessárias". "Não vamos deixar cair este caso", disse.

A decisão do PS surge numa altura em que a comissão parlamentar de inquérito à TAP, sobre o pagamento da indemnização de 500 mil euros à ex-administradora Alexandra Reis, está prestes a arrancar os seus trabalhos. O PS explica que os factos novos sobre a privatização foram já conhecidos depois de aprovado o inquérito à TAP proposto pelo BE.