Os homens não entram nesta aldeia do Quénia para mulheres vítimas de abuso

Foi numa vila no Quénia que surgiu a Umoja, um refúgio fundado por 16 mulheres que acolhe outras mulheres vítimas de abuso. Nos dias de hoje, já conta com 40 famílias.

As acácias e as casas de Umoja são semelhantes a qualquer outra na região nordeste do Samburu do Quénia, excepto num detalhe chave — a ausência de homens.

Desde que foi criada há mais de 30 anos, Umoja tem proporcionado um refúgio às mulheres, da comunidade samburu e de outras, que fogem da mutilação genital feminina (MGF), abuso doméstico ou casamento de crianças.

"Eu costumava ser maltratada, mas agora sinto-me livre", diz Christine Sitiyan, de 26 anos, uma mãe de quatro filhos que abandonou o seu casamento porque o seu marido a agrediu.

Perdendo a esperança na relação, tentou primeiro regressar à sua aldeia natal, mas o gado utilizado como dote para assegurar o seu casamento tinha sido roubado.

"Quando voltei para casa, só me mandaram de volta para o meu marido porque a minha mãe não tinha o gado para devolver", recorda Sitiyan. A sua única opção era mudar-se para Umoja.

Há três décadas, Rebecca Lolosoli sentiu-se coagida a falar sobre a violência que viveu em casa e testemunhou contra as mulheres na sua comunidade, que é fortemente dominada pelos homens.

Quando a sua posição foi recebida com hostilidade, ela e 15 outras mulheres juntaram-se para formar Umoja — que significa unidade — uma aldeia onde os homens estão banidos.

Sendo agora uma comunidade próspera e auto-suficiente de quase 40 famílias, as mulheres ganham dinheiro através da venda de trabalho tradicional a turistas e de um parque de campismo próximo.

Como matriarca da aldeia, o tempo pouco tem feito para resolver a questão de Dim Lolosoli.

"Estou muito orgulhosa de viver nesta aldeia porque agora não há ninguém que me pressione e o meu marido não me atacará aqui", afirma. "Vivo como uma mãe com filhos que luta pelos direitos contra os casamentos precoces e a MGF."

A aldeia não está livre de problemas: de vez em quando, os homens locais roubam o gado. Mas Sitiyan não tem pressa para deixar um homem regressar à sua vida.

"Não quero voltar a casar porque passei por um período difícil, estava a ser maltratada. Não tinha direitos e os meus filhos não eram autorizados a ir à escola", relata. "Agora, tenho orgulho em ser mãe."