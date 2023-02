Mea culpa…

A capa do PÚBLICO de terça-feira é premonitória do que o futuro garantidamente nos trará: um mea culpa aceite, mas de costas voltadas para as vítimas. Por mais que nos desfiem predicados sobre os que integraram a comissão que deu este primeiro passo de tentativa de dar justiça às vítimas dos pedófilos - que cobardemente e sob a protecção das casas de Deus perpetraram os seus crimes -, todos pressentimos dolorosamente como isto irá evoluir.

A História recente mostra-nos onde estão anteriores vítimas (em outros países) antes destes crimes de pedofilia clerical à portuguesa e a gente constata que, mal-grado o que sofreram, nenhum clérigo está na prisão e os que morreram antes de serem, pelo menos, julgados viveram as suas vidinhas “santas” sem beliscadura da sua reputação.

A Igreja Católica Portuguesa aprimorou os silêncios, os ardis, as ocultações e urdiu, nos – pelo menos – últimos 50 anos, uma teia de conluios e compromissos com sectores da sociedade que lhe garantirão perdão social. Uma espécie de degrau comum ao pio latrocínio e sem movimentos laterais que perturbem a inércia.

A estrutura da Igreja vai rezar muito, engolir muita hóstia, choramingar hipocritamente e com milhões para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), vai branquear o hediondo e gigantesco crime de que se conhece agora (apenas) a ponta do icebergue e, como bem reflecte Laborinho Lúcio, “há o perigo de o alerta agora criado se ir 'esboroando' no tempo e de a Igreja retomar práticas antigas".

Espero do fundo do meu coração ferido que esta comissão não seja usada como lixívia para limpar a nódoa recentemente exibida para que tudo pareça ir mudar e ficar tudo na mesma assim que a JMJ termine.

Maria da Conceição Mendes, Vila Nova de Gaia

Os dramas da Igreja depois dos abusos

Os números são tremendos, são arrasadores: oito em cada dez abusadores sexuais de menores são padres, ou seja, 77% dos casos. Destes casos, uma centena de sacerdotes ainda está no activo e a pergunta é o que fazer perante eles. Vão continuar ou não a exercer o Ministério? A ideia da hierarquia da Igreja, numa primeira abordagem, deixa entrever que cada caso é um caso, mas a verdade é que estamos perante situações em que houve abuso, podem-no ter feito mais ou menos, mas a verdade é que abusaram. Perante esse facto, não se vê como não erradicar os culpados das paróquias independentemente de, no plano judicial, poderem ser observados de modo diferente quanto às penas cíveis a sofrer. A comunidade católica deve estar chocada e é natural que a frequência nas igrejas possa vir agora a diminuir. O choque a isso pode conduzir. Mas uma coisa é a justiça de Deus, outra a dos homens cheia de nuances e de sentidos onde também mora o pecado. A Igreja deve assim reflectir se é capaz de se reestruturar ao ponto de melhor se aproximar, de novo, da sua finalidade por palavras e actos. A Igreja está agora em fragilidade. Que possa reencontrar o seu caminho para bem de todos e dos que a congregam.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Competência

Os resultados obtidos pela comissão independente que analisou os abusos na Igreja, liderada por Pedro Strecht e constituída por pessoas como Daniel Sampaio e Laborinho Lúcio, são a prova da existência de pessoas altamente qualificadas, competentes e idóneas em Portugal. Se António Costa quiser olhar para a competência e não para o "cartão", encontrará por certo muitas e muitas pessoas dispostas a colaborar na causa pública. Terá, evidentemente, que só dar valor à competência, e talvez isso seja, infelizmente, uma enorme dificuldade para António Costa. Pessoas competentes e idóneas não faltam.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

​O Porto e a droga

Na cidade não se fala doutra coisa! É o assunto do dia e não vem só. Com ele, vem o receio pelos comportamentos ligados ao consumo da droga e a irritação pelo silêncio e ausência de medidas do Governo.

Todos os dias, televisões e jornais trazem a nossas casas imagens deploráveis não apenas de lugares recônditos fora das vistas, mas já paredes-meias com escolas sabendo todos os riscos daí decorrentes.

Como é seu dever, o presidente da câmara mandou retirar tendas e limpar o acampamento, denunciando repetidamente o marasmo do titular da Administração Interna, que só agora veio justificar-se alegando a complexidade do pesadelo que no seu entender se arrastará por muitos anos.

Se bem que compreendamos as dificuldades deste gigantesco desafio social, uma coisa é certa: há que impedir traficantes descarados à luz do dia e zelar pela segurança das famílias residentes. E isso compete às autoridades.

José Manuel Pavão, Porto