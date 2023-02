Michael Jordan faz 60 anos e ofereceu dez milhões de dólares à Make-A-Wish

O basquetebolista trabalha com a fundação desde 1989 e já ajudou a concretizar centena de sonhos de crianças com doença grave. A doação representa a maior alguma vez feita por uma só pessoa.

A estrela da NBA Michael Jordan celebra 60 anos na sexta-feira, 17 de Fevereiro, e o seu desejo de aniversário é ajudar a tornar realidade os sonhos de muitas crianças. A Make-A-Wish norte-americana anunciou, na quarta-feira, que Jordan doou dez milhões de dólares (9,34 milhões de euros) à organização, fazendo desta a maior doação individual alguma vez feita em 43 anos de história da fundação.

Desde 1989, que o basquetebolista é um dos apoiantes da Make-A-Wish, com o título de Embaixador Principal dos Desejos. A fundação torna realidade os sonhos de crianças entre os três e os 17 anos com “doenças graves, progressivas, degenerativas ou malignas”, dando-lhes “uma forma renovada para enfrentar a patologia, aproximando as famílias e ligando-as às comunidades”, explicam.

No mesmo comunicado, a Make-A-Wish assinala a importância do donativo de Michael Jordan que vai “assegurar centenas de desejos as crianças à volta do mundo”. Além disso, o desportista já é “uma das celebridades mais solicitadas para concretizar desejos”.

A causa é próxima ao coração de Jordan, ele próprio pai de cinco filhos. “Durante os últimos 34 anos tem sido uma honra juntar-me à Make-A-Wish e ajudar a levar um sorriso e felicidade a tantas crianças”, declarou o norte-americano. E deixa um apelo: “Testemunhar a sua força e resiliência durante tempos tão difíceis das suas vidas tem sido uma inspiração. Não consigo imaginar um melhor presente de aniversário do que ver outros juntarem-se a mim a apoiar a Make-A-Wish, para que todas as crianças possam experienciar a magia de realizarem os seus sonhos.”

A presidente da fundação norte-americana, Leslie Motter celebra o donativo, elogiando o basquetebolista por tornar esse o seu desejo de aniversário. “Mostra a pessoa que ele é e a sua lealdade para tornar melhor a vida das crianças com doença grave.” À semelhança de Jordan, também a associação espera que o donativo inspire outras pessoas a seguir “as suas pisadas”.

Enquanto basquetebolista, Jordan venceu seis campeonatos da NBA pelo Chicago Bulls. Depois da reforma, tornou-se o accionista principal dos Charlotte Hornets, bem como da equipa de rali Nascar, 23XI. Ao longo da carreira marcou mais de 32 mil pontos e ocupa o quinto lugar dos recordes de marcações.