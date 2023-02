Caso de Mayorga chega ao fim. Cristiano Ronaldo indemnizado em mais de 300 mil euros

Foi confirmada a má conduta do advogado de Kathryn Mayorga. Leslie Mark Stovall terá de pagar parte das despesas legais que o futebolista português teve de suportar para se defender em tribunal.

O advogado de Kathryn Mayorga que acusava Cristiano Ronaldo de violação terá pagar mais de 300 mil euros (334,637.50 dólares) de indemnização ao futebolista português. O montante representa um reembolso das despesas legais que o madeirense teve de suportar para se defender no processo legal arquivado no ano passado, avança o jornal desportivo norte-americano The Athletic.

A norte-americana alegava ter sido abusada por Ronaldo num hotel de Las Vegas, em 2009, quando o jogador tinha 24 anos e a modelo 25. O português sempre negou quaisquer acusações, apesar de confirmar que ambos tiveram relações sexuais, mas que diz terem sido consensuais.

Em 2010, ambos chegaram a um acordo confidencial que deixou cair as queixas criminais. Terá sido feito um pagamento de 375 mil dólares (cerca de 350 mil euros), em Agosto desse ano. Mais tarde, na sequência de fugas de informação trocada entre o futebolista e os seus advogados, Mayorga reabriu o processo judicial, alegando que não estava mentalmente capaz quando aceitou o acordo.

Onze anos depois, em 2021, o juiz Daniel Albregts, do Nevada, EUA, recomendou que se arquivasse o cargo e condenou o advogado da modelo, Leslie Mark Stovall, por ter “agido de má-fé, em detrimento da sua cliente e da sua profissão”. O tribunal nunca encontrou provas de que Ronaldo tivesse cometido um crime ou que os seus advogados tivessem intimidado a jovem a aceitar o acordo, como o advogado desta defendia.

O caso viria a ser arquivado pela juíza distrital Jennifer Dorsey, que determinou que a fuga de informação teria sido orquestrada por Leslie Mark Stovall. Nesse sentido, o advogado de Cristiano Ronaldo, Peter Christiansen, pediu à magistrada que se responsabilizasse o causídico das despesas de 626 mil dólares.

A moção de Christiansen foi aprovada em tribunal nesta terça-feira, 14 de Fevereiro, mas só foi autorizado o pagamento de pouco mais de metade das despesas. Contudo, a juíza não coibiu de atribuir parte da culpa a Ronaldo, por ter deixado “o caso arrastar-se”. E justifica: “Mesmo em fases mais prematuras do litígio era claro que as alegações se baseavam apenas nas fugas de informação.”

Até agora, nem o advogado de Ronaldo, nem o próprio futebolista, comentaram a vitória em tribunal. O português está com a namorada Georgina Rodríguez e a família, a viver na Arábia Saudita, para onde se mudou, depois de ter assinado pelo Al Nassr. Cristiano é pai de cinco filhos — Cristiano Júnior, Mateo, Eva, Alana e Bella.