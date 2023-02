Brincar ao Carnaval e outras folias em família

EXPOSIÇÃO

O Peculiar Crime do Estranho Sr. Jacinto

11 de Fevereiro a 30 de Junho

Ruas, largos e fachadas de uma “Lisboa miniaturizada estranhamente distópica e familiar” (personagens e veículos incluídos) dão o cenário à exposição que tem como ponto de partida a curta-metragem homónima, realizada por Bruno Caetano.

Entre marionetas, maquetas, moldes, material gráfico, storyboard e um making of do filme, o convite é para entrar no mundo do cinema de animação em stop-motion. Para ver na Fábrica das Artes do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, de quarta a domingo, das 10h às 13h e das 14h30 às 17h30. A entrada custa 3€.

Paralelamente, estão agendadas oficinas de Brinquedos Ópticos (dias 7 e 8 de Março, 26 e 27 de Abril, 2, 3, 16 e 17 de Maio) e visitas guiadas (nos sábados de 25 de Fevereiro, 11 e 25 de Março, 15 e 29 de Abril, 6 e 20 de Maio), tudo sujeito a inscrição prévia em 213 612 899 ou fabricadasartes@ccb.pt.

FESTAS

Entrudanças

17 a 19 de Fevereiro

Um festival de carácter familiar que não olha a idades para pôr toda a gente a mexer com ritmos tradicionais.

Sempre de olhos postos na cultura alentejana, o Entrudanças volta a espalhar a magia do Carnaval pela vila de Entradas ao longo de três dias. Com a folia a dançar Passo a Passo (tema desta edição), o programa cruza gentes, identidades e tradições da comunidade local.

No cartaz alinhavado pela organizadora PédeXumbo há espaço para bailaricos, concertos, arruadas, passeios, exposições, artesanato, gastronomia e oficinas. O bilhete diário custa 20€; o passe total, 50€ (crianças até aos 12 anos não pagam). Mais detalhes aqui.

MÚSICA

Concertos Promenade 2.0: Quadros de Uma Exposição de Mussorgsky

19 de Fevereiro

Num concerto para toda a família, sob a batuta de Pedro Neves, a Orquestra Clássica de Espinho interpreta a música que Mussorgsky escreveu em 1874 para acompanhar a exposição de um amigo, o arquitecto e pintor Viktor Hartmann.

A sessão conta com os comentários do musicólogo Jorge Castro Ribeiro e o cenário multimédia criado por Sara Botelho. Domingo, às 11h, no Coliseu Porto Ageas, com bilhetes de 8€ a 14€.

PASSEIOS

Luzes Selvagens

1 de Dezembro a 26 de Fevereiro

Últimos dias para ver este que é o primeiro festival de luzes num zoo nacional e tem feito as delícias dos visitantes que já por lá passaram. Propõe uma experiência imersiva num percurso nocturno com mais de um quilómetro, acompanhada por mais de 500 figuras luminosas e sons à medida do quadro.

Está no Zoo Santo Inácio, em Avintes (Vila Nova de Gaia), aos fins-de-semana, feriados e férias escolares, das 17h às 21h. Os bilhetes custam entre 7€ e 10€.

Foto Luzes Selvagens DR

TEATRO

Sem Medo

14 a 18 de Fevereiro

Inspirada no livro Simão Sem Medo, de Miguel Granja, a peça de Teresa Coutinho propõe uma viagem pelos medos, a experiência do luto, a persistência e a valentia, aqui medida pela abertura ao desconhecido e pelo compromisso de ser fiel a si próprio. Conta a história de Simone, uma menina corajosa que parte em busca da avó que perdeu e “do seu lugar no mundo”.

Em cena no Teatro Carlos Alberto (Porto), com sessões terça e quarta, às 11h; quinta e sexta, às 15h; e sábado, às 19h. Bilhetes a 4€ e 5€.

Lápis Cor de Carne

15 de Fevereiro a 11 de Março

Com texto de Cláudia Lucas Chéu e encenação de Natasha Syvanenko, a nova criação do Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana aponta à infância e conta a história de Cláudia, uma escritora que quer tornar o mundo um lugar mais “justo, livre e inclusivo”. A banda sonora vem assinada por Noiserv.

A peça está em cena no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, sábados às 17h (de quarta a sexta, às 9h30 e 11h, para escolas). Os bilhetes custam entre 4€ e 10€.

Romance da Raposa

18 a 26 de Fevereiro

Teresa Gafeira adapta e encena as aventuras da raposa do romance homónimo de Aquilino Ribeiro.

A fábula versa sobre uma raposa “muito esperta e comilona” e é contada pela Companhia de Teatro de Almada no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, com sessões ao sábado (e também na terça, dia 21), às 16h, e ao domingo, às 11h. Bilhetes entre 5€ e 10€.

O Estado do Mundo (Quando Acordas)

19 de Fevereiro

Em Leiria, o Teatro Miguel Franco abre as portas a uma peça sobre um mundo consumista e a “relação de causa-efeito entre pequenos gestos do quotidiano e grandes consequências ambientais”.

Com encenação de Miguel Fragata e assinatura partilhada entre a Formiga Atómica e as Comédias do Minho, é apresentada domingo, às 16h (5€).

Bebeethoven

19 a 26 de Fevereiro

“Se a alegria fosse um hino, teria o sorriso de um bebé. Se todas as horas de brincadeira fossem eternas, seriam fugas em compasso composto binário, cheias de stacattos e rondós de cores livres.”

As palavras são da companhia Lua Cheia Teatro para Todos e descortinam um pouco do que é a peça para bebés inspirada na obra do compositor Ludwig van Beethoven. Para ver na Casa do Coreto de Lisboa, aos domingos, às 11h e às 16h30. O bilhete custa 7€ (criança), 9€ (adulto) e 14€ (criança + adulto).

MUSICAL

Os Três Porquinhos - O Musical

21 de Fevereiro

Palha, madeira ou pedra? O trio de materiais e a sua resistência ao sopro do lobo, testada na famosa fábula, surge neste musical com novos contornos.

Tudo começa num piquenique de família, em que o pai tenta compensar a ausência da mãe (emigrada) – e também a “catástrofe” que é um telemóvel avariado – contando a sua história favorita às duas filhas.

O espectáculo, para maiores de três anos, vai a palco no Coliseu Porto Ageas, na terça de Carnaval, às 17h. Uma produção da Plateia d’Emoções, com bilhetes entre 13€ e 17€.