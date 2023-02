Sporting à procura de refúgio na Liga Europa

“Leões” defrontam nesta quinta-feira, em Alvalade, os dinamarqueses do Midtjyland na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos-de-final.

Com pouco menos de meia época ainda por cumprir, os horizontes competitivos do Sporting estão reduzidos a quase nada. Fora da Taça de Portugal e derrotado na final da Taça da Liga, e cada vez mais longe dos três primeiros na I Liga, o “leão” dificilmente terá algum troféu novo para o museu em 2022-23. Mas a via europeia ainda está aberta e, nesta quinta-feira, o Sporting entra em acção na Liga Europa, recebendo, em Alvalade, o Midtjyland, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos-de-final.

Não é apenas o título em si que está em jogo. Ganhar a Liga Europa tem sempre o apetecível bónus de oferecer um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões, algo que, pela via do campeonato, parece, nesta altura, fora do alcance dos “leões” – depois da derrota sofrida em Alvalade com o FC Porto, estão em quarto, a 15 pontos do Benfica, a dez do FC Porto e a oito do Sp. Braga. Se isso acontecer, diz Rúben Amorim, não vai salvar a presente época, nem a próxima, até porque o Sporting está preparado para viver sem Champions.

“O que temos de fazer é pensar neste jogo. Em relação à tábua de salvação, não é. Gostamos de ganhar títulos, este ano está mais difícil, mas no final desta época fazemos o balanço da época dos outros três anos que estamos cá. O que não escondo é que esta época está muito aquém dos objectivos, nem ganhar a Liga Europa vai salvar aquilo que fizemos no campeonato, porque temos responsabilidades no campeonato. Não vai salvar o planeamento da outra época, o que temos de fazer é ganhar”, assinalou o técnico “leonino”.

Esta será a segunda vez que Sporting e Midtjyland se defrontam nas competições europeias, depois de um duplo confronto na primeira eliminatória da Taça UEFA em 2001-02 – os “leões” venceram a primeira mão na Dinamarca por 0-3, e repetiram a dose em Alvalade por 3-2, com Jardel a marcar quatro dos seis golos desta eliminatória.

O Midtjyland chega a este play-off como o segundo classificado do Grupo F da Liga Europa – todas as equipas do grupo terminaram com oito pontos, os dinamarqueses apuraram-se pela diferença de golos, para a qual contribuiu a goleada por 5-1 à Lazio. Mas esta formação dinamarquesa, vice-campeã na época passada e actual sétimo classificado no seu campeonato, já não joga desde Novembro e perdeu alguns jogadores importantes no mercado de Inverno. O seu jogador mais conhecido continua, no entanto, a ser o internacional dinamarquês Pione Sisto, formado no clube e com quatro épocas de experiência na Liga espanhola, com a camisola do Celta de Vigo.

E, para além de serem “parceiros de dança” na Liga Europa, também o mercado de Inverno serve de ligação entre Sporting e Midtjyland. Os “leões” investiram 7,5 milhões de euros em Ousmane Diamondé, jovem central costa-marfinense de apenas 19 anos que estava emprestado pelos dinamarqueses ao Mafra, da II Liga portuguesa.

Diomandé só fez uma época nos sub-19 do Midtjyland, e o clube nem o queria vender, mas não resistiu aos milhões. E nesta quinta-feira, o jovem central pode mesmo entrar em campo de início. Amorim diz que ele está pronto: “Dentro em breve vai ter a oportunidade de jogar a titular. Está muito bem, está mais do que preparado para jogar.”