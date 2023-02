Nuno Borges perde em Delray Beach mas fica mais perto do top 100

Ainda não foi no Delray Beach Open que Nuno Borges conseguiu ganhar, pela primeira vez, dois encontros no quadro principal de um torneio do ATP Tour. Após três vitórias na Florida (duas no qualifying), o agora número um português foi travado na segunda ronda, pelo sérvio Miomir Kecmanovic (33.º), o quarto tenista mais cotado do torneio, que se impôs por 6-3, 7-5.

A 1-2 da primeira partida, Borges salvou três break-points, mas a 3-4, e depois de fazer uma dupla-falta para 0-40, não evitou o break. Depois de um set inicial em que só conseguiu ganhar seis pontos nos cinco jogos de serviço de Kecmanovic, o tenista da Maia conseguiu aproveitar a primeira oportunidade de quebrar o adversário, logo na primeira vez que o sérvio serviu no segundo set. Mas Borges viria a ceder o serviço no quarto jogo e, a 5-5, sentiu a pressão e entregou o break fatal com uma dupla-falta.

“Acho que foi um bom jogo, podia ter feito um pouco melhor em alguns aspectos, mas ele também me obrigou a cometer mais alguns erros e a jogar com qualidade mais vezes que nas rondas anteriores. É muito consistente e não é qualquer bola que o desequilibra. E o seu primeiro serviço foi bastante eficaz” resumiu Borges (104.º).

Com esta presença na segunda ronda do quadro principal, Borges fica muito perto de reentrar no top 100. Um objectivo que poderá alcançar nos eventos seguintes, o challenger de Monterrey e o ATP 250 de Acapulco.

Em Delray Beach, Borges continua em prova na variante de pares, onde faz equipa com o sueco Andre Goransson, 63.º no ranking mundial da variante tendo ganho, na primeira ronda, à dupla norte-americana Nathaniel Lammons/Jackson Withrow, no match tie-break: 6-3, 3-6 e 10/6.

Em Buenos Aires, João Sousa (142.º) perdeu o encontro de estreia no Argentina Open com o peruano vindo do qualifying, Juan Pablo Varillas (101.º), por 6-2, 7-5. Francisco Cabral (60.º) ainda está em prova, em pares, onde faz equipa com o sérvio Nikola Cacic e vai defrontar, nos quartos-de-final, a dupla formada pelo brasileiro Marcelo Demoliner e o italiano Andrea Vavassori.