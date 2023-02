Liga Europa: Coates salvou o Sporting de si próprio

O Sporting não tem um problema no ataque. Tem um problema de finalização. Os “leões” criam oportunidades, pode mesmo dizer-se que goleiam o adversário em oportunidades criadas, mas golos, que é bom, aparecem pouco. Já aconteceu muitas vezes esta época, voltou a acontecer nesta quinta-feira, em Alvalade, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa, frente ao Midtjyland. Os “leões” atacaram e criaram oportunidades, mas tudo o que têm para mostrar é um empate (1-1), garantido no último minuto do tempo de compensação.

Depois da derrota com o FC Porto, Rúben Amorim voltou a mudar de forma substancial o “onze”, mexendo em todos os sectores, sobretudo no ataque, com o regresso de Paulinho e Arthur Gomes, mais Nuno Santos, St. Juste e Esgaio. O jovem Chermiti, que marcou os dois últimos golos dos “leões” no campeonato, ficou no banco, tal como outras apostas de sábado, como Trincão, Fatawu ou Bellerín.

Se a intenção era lançar cabeças limpas com outra clarividência para acertar na baliza, objectivo falhado em toda a linha. Os “leões” demoraram a entrar no jogo, mas, a partir dos 20’, embalaram para a frente e começou a goleada falhada. Aos 24’, depois de uma finta arriscadíssima de Adán, Edwards acelerou e cruzou para a área, onde Arthur Gomes não conseguiu rematar da melhor maneira.

O jogo continuou com mais duas oportunidades do Sporting em dois minutos, ambas protagonizadas por Pedro Gonçalves, com remates não enquadrados com a baliza. E o Midtjylland? Ia-se defendendo como podia, agradecendo a falta de pontaria dos avançados “leoninos”. Em cima do intervalo, Paulinho entrou na área, fintou o guarda-redes e tentou o passe atrasado, mas Emiliano Martínez cortou a jogada.

Positivo/Negativo Positivo Coates Os anos vão passando e o central uruguaio continua a ser o avançado para situações de desespero. Quando a derrota parecia certa, o capitão foi à frente e mostrou como se faz.

Positivo Ashour Uma bela estreia do médio egípcio pelo Midtjyland. Fez dois remates à baliza, marcou um golo. Negativo Avançados do Sporting Não há outra forma de o dizer. O Sporting não tem um problema de ataque, mas tem um problema de golos. Paulinho, Pote, Edwards, Arthur, todos eles tiveram a sua vez para marcar, mas todos eles acabaram por falhar.

Negativo Adán O experiente guarda-redes espanhol voltou a cometer um erro imperdoável, ao falhar numa reposição de bola que deu o golo do Midtjyland. Por pouco não custou mais uma derrota aos “leões”.

Amorim confiou no mesmo “onze” para o início da segunda parte e o desperdício continuou. Logo na primeira jogada, Paulinho voltou a estar perto do golo, depois de um cruzamento de Arthur, mas a oportunidade teve o mesmo destino das outras. Aos 56’, gritou-se golo em Alvalade. Finalmente Arthur tinha quebrado o enguiço, na recarga a um primeiro remate de Paulinho, mas havia fora-de-jogo no momento do passe.

E como também muitas vezes tem acontecido esta época, equipa que não marca, enerva-se, comete erros e sofre. Os dinamarqueses, depois de tanta resistência passiva, passaram ao ataque e, em poucos minutos, criaram duas ocasiões. A segunda deu golo, aos 77’. Um erro (mais um) de Adán na reposição de bola deixou a linha defensiva desposicionada e deu espaço ao egípcio Ashour para um remate certeiro. Era o Sporting a ser igual ao que tem sido muitas vezes.

Os minutos foram passando e os “leões” passaram todo esse tempo longe da baliza de Lossl. Pareciam encaminhar-se para uma derrota que iria carregar ainda mais a nuvem que paira sobre a equipa, mas, no último segundo do tempo de compensação, como já tantas vezes fez (mas ainda não tinha feito esta época), “Seba” Coates foi o antídoto da derrota. Cruzamento de Edwards, Inácio encaminhou a bola para a pequena área e o capitão, a dois tempos, fez o empate, salvando o Sporting de perder outra vez e mostrando aos colegas como se acerta na baliza.