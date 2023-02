Sexta na TV: à volta de Fogg, Modigliani e Notre-Dame

CINEMA

Notre-Dame em Chamas

TVCine Top, 21h30

Apoiado em imagens reais transmitidas na altura um pouco por todo o mundo, um filme dramático que ficciona os eventos ocorridos em Paris no dia 15 de Abril de 2019, quando a catedral de Notre-Dame enfrentou o maior incêndio da sua história. Durante dias, homens e mulheres arriscaram as suas vidas para controlar o fogo e evitar o colapso de um dos maiores ícones da capital francesa.

A realização é de Jean-Jacques Annaud (O Nome da Rosa, Sete Anos no Tibete, Dois Irmãos, A Hora do Lobo), que também escreveu o argumento a meias com Thomas Bidegain.

Miss Sloane - Uma Mulher de Armas

AMC, 22h10

Elizabeth Sloane, uma poderosa lobista, está prestes a perceber que a vitória pode ter um custo demasiado elevado, quando, ao procurar uma forma de alterar uma lei de controlo de armas, encontra o mais poderoso oponente da sua carreira.

Jessica Chastain, Mark Strong, Gugu Mbatha-Raw, Michael Stuhlbarg, Alison Pill, Jake Lacy, John Lithgow e Sam Waterston dão vida a este thriller político dirigido por John Madden e escrito por Jonathan Perera.

Os Desastres de Sofia

RTP2, 22h56

França, século XIX. Sofia é uma menina de origem aristocrata cujas traquinices não deixam sossegar ninguém. Paul, o primo da sua idade, é o companheiro de travessuras. A vida dela é feliz até ao trágico falecimento da mãe. As coisas tomam proporções ainda mais dramáticas quando o pai se casa com uma mulher cruel que detesta crianças.

Com realização e argumento de Christophe Honoré, uma comédia dramática inspirada na obra de Sofiya Feodorovna Rostopchina, mais conhecida por condessa de Ségur, e cuja trilogia se completa com os livros As Meninas Exemplares e As Férias. Caroline Grant, Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, Muriel Robin e Céleste Carrale assumem as personagens.

Hulk

SyFy, 00h05

Sempre que perde o controlo das suas emoções, o cientista Dr. Bruce Banner (Eric Bana) transforma-se num furioso monstro verde. Nesses momentos, Betty Ross (Jennifer Connely), a namorada, é a única capaz de lhe devolver o seu lado humano.

Em 2003, Hulk chegou ao grande ecrã nesta adaptação da banda desenhada da Marvel assinada por Ang Lee, responsável por A Tempestade do Gelo e O Tigre e o Dragão. Cinco anos depois, o realizador Louis Leterrier pegaria no personagem para propor a sua própria versão. Esse filme, O Incrível Hulk, protagonizado por Edward Norton, vai para o ar antes, às 22h15.

SÉRIE

A Volta ao Mundo em 80 Dias

RTP2, 22h01

Estreia. Nomeada para um BAFTA, a minissérie adapta a epopeia narrada no clássico de Júlio Verne, em que um aristocrata inglês do século XIX embarca numa volta ao mundo em 80 dias (e nem mais um segundo) para ganhar uma aposta. David Tennant encarna Phileas Fogg. Contracena com Ibrahim Koma a interpretar o fiel companheiro Passepartout e com Leonie Benesch na pele da repórter do The Daily Telegraph Abigail Fix. Os oito episódios são debitados de segunda a sexta.

DOCUMENTÁRIOS

Modigliani - O Pintor Maldito

TVCine Edition, 22h

Realizado por Valeria Parisi, propõe uma redescoberta da vida, obra e personalidade do pintor e escultor Amedeo Modigliani, a partir de um ponto de vista singular: o da sua companheira e musa Jeanne Hebuterne. A história é narrada ao ritmo de visitas a museus onde estão expostas obras do artista, como o Albertina de Viena, o Museo della Città di Livorno ou a National Gallery em Washington DC.

Dotado de um estilo inclassificável e conhecido por muitos como o pintor das mulheres estilizadas e desnudadas, Modigliani nasceu na Toscânia, em 1884. Em 1906, mudou-se para Paris, onde viria a morrer em 1920, vitimado por uma meningite tuberculosa.

Francisco Lázaro - Maratona sem Fim

RTP2, 3h12

Elegia documental ao maratonista Francisco Lázaro, que desmaiou dramaticamente a 15 de Julho de 1912, durante a prova da maratona, e veio a morrer horas depois. Lázaro fazia parte da primeira comitiva olímpica portuguesa a participar nos Jogos Olímpicos, que nesse ano tiveram lugar em Estocolmo, na Suécia. O documentário é realizado por Ricardo Espírito Santo e escrito por José Goulão.