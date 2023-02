Pintura Banana Woman de Paula Rego vendida em leilão por 266 mil euros

O quadro Banana Woman, da artista portuguesa Paula Rego, foi vendido em leilão na quarta-feira por 266 mil euros, revelou a leiloeira Veritas.

Descrita como um acrílico sobre papel, com data de 1982, Banana Woman, com 121 por 151 centímetros de dimensão, contava, no leilão de quarta-feira, com uma base de licitação entre os 150.000 euros e os 200.000 euros.

Já L'Inondation, de Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), que tinha uma base de licitação de 250 mil euros, ficou por vender.

Entre outros destaques do leilão de quarta-feira encontrava-se A Onda, de Helena Almeida, que foi vendida por 120.910 euros.

O Percurso do Sol, de Julião Sarmento, foi vendido por mais de 48 mil euros, de acordo com dados da leiloeira.

Um quadro sem título de Nadir Afonso, datado de 1987, ultrapassou os 20 mil euros, enquanto O Interdito Transfigurado, de Graça Morais, atingiu os 24 mil euros.

Estas obras faziam parte de um leilão de arte moderna e contemporânea da Veritas — com pintura, desenho, fotografia ou escultura — que aconteceu na quarta-feira à noite, do qual também fizeram parte obras de, entre outros, Alberto Carneiro, Álvaro Lapa, Ângelo de Sousa, Rui Chafes, Lourdes Castro, Cruzeiro Seixas, João Penalva, Fernando Calhau, Manuel Amado, Noronha da Costa.