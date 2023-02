Nesta Morada do cinema cabem histórias do Porto e da luta das mulheres

Quando um amigo lhe falou da disciplina de Cinema que leccionava na Universidade do Autodidacta e Terceira Idade do Porto (UATIP), a ideia de Eva Ângelo encontrou, finalmente, morada. O projecto que tinha em curso em torno da cidade onde vivera nos últimos anos ganhara “urgência” com a iminência da sua partida para outras geografias. E naquela sala de aula vislumbrou, inesperadamente, o “recorte” perfeito para ele: à pergunta de fundo – “o que é o cinema?” – responderiam estudantes daquela disciplina, com um “vínculo especial” à arte. Mas nessa narrativa, outras histórias se foram, pouco a pouco, revelando.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt