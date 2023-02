PS vai propor que politécnicos possam atribuir doutoramentos

O grupo parlamentar do PS quer que os politécnicos possam atribuir doutoramentos. As regras para que isso aconteça continuam apertadas, como ficou estabelecido na lei desde 2018. É isso que diz a proposta de texto legislativo que os socialistas levam a votação esta quarta-feira no Parlamento. Mas o diploma não garante todas as exigências dos institutos superiores, já que atira a criação de “universidades politécnicas” para 2024, fruto da revisão em curso do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior (RJIES).

