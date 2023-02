Oito urgências de obstetrícia de Lisboa e Vale do Tejo podem passar a atender só grávidas com queixas graves

Oito urgências de obstetrícia de Lisboa e Vale do Tejo podem ter que fechar portas e receber apenas grávidas a partir das 22 semanas e com queixas graves, segundo a RTP.

Há uma nova proposta que prevê que oito das 13 urgências de obstetrícia e ginecologia da região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) passem a receber apenas grávidas a partir das 22 semanas e com queixas graves ou que sejam referenciadas pela linha SNS24, adiantou esta terça-feira à noite a RTP. Questionado sobre a possibilidade do encerramento de oito urgências, o ministro da Saúde disse que tanto quanto é do seu conhecimento "não está em cima da mesa".

Em causa estarão as urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Santa Maria e de S. Francisco Xavier (em Lisboa), de Vila Franca de Xira, de Loures, do Barreiro, de Setúbal, de Abrantes e das Caldas da Rainha, as quais podem passar a ter as portas das urgências de obstetrícia e ginecologias fechadas, ainda que os blocos de parto continuem abertos, segundo o documento a que a RTP teve acesso.

De acordo com a proposta, apenas serão atendidas as mulheres enviadas pelo SNS24 e as grávidas "a partir das 22 semanas de gravidez" e com contracções uterinas rítmicas com intervalos inferiores a 10 minutos, perdas de sangue, dores fortes na região lombar, entre outras situações.

A RTP refere que as grávidas deverão telefonar para o SNS24 ou então para os serviços, e que será um enfermeiro especialista que decidirá se são ou não ali atendidas. Quanto às grávidas que se dirigirem a estes hospitais pelos seus próprios meios, estas serão atendidas por um administrativo que pode criar um episódio de urgência e chamar o enfermeiro responsável pela triagem. Se a decisão for negativa, serão encaminhadas para uma resposta alternativa.

Se a proposta avançar nestes moldes, apenas ficarão abertas em permanência as urgências de obstetrícia e ginecologia da Maternidade Alfredo da Costa (Lisboa), e as dos hospitais de Santarém, de Almada, de Cascais e de Amadora-Sintra.

A proposta foi apresentada à Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde que a terá colocado em discussão nas várias maternidades da região de LVT, segundo a RTP.

Contactado pelo PÚBLICO, o presidente da comissão de acompanhamento, Diogo Ayres de Campos, não quis fazer comentários. Disse apenas que está a ser feito um trabalho em conjunto com a Direcção Executiva para ultrapassar os constrangimentos provocados pela falta de especialistas em número suficiente para completar as escalas dos serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia.

Desde o início do ano, nove urgências de obstetrícia e ginecologia de Lisboa e Vale do Tejo têm estado a fechar rotativamente aos fins-de-semana por causa da falta de especialistas, um modelo de funcionamento que a Direcção Executiva decidiu prolongar até ao final do próximo mês de Março.

"Não está em cima da mesa" encerramentos de maternidades públicas

Durante a manhã desta quarta-feira, à margem de uma apresentação com a Organização Mundial da Saúde que decorreu no Infarmed, o ministro da Saúde Manuel Pizarro foi questionado sobre o possível encerramento de oito urgências obstétricas. "Tanto quanto é meu conhecimento não está em cima da mesa", disse o ministro da Saúde.

"Reconhecendo que havendo dificuldades no funcionamento das maternidades, tomámos a decisão, através de uma proposta da Direcção Executiva do SNS, de não proceder ao encerramento de nenhuma maternidade e experimentámos um modelo de rotação de funcionamento das maternidades de forma a garantir a segurança e a previsibilidade para as grávidas e para os profissionais. Foi um modelo funcionou muito bem. Foi avaliado e decidido prolongar no primeiro trimestre deste ano. Faremos uma nova avaliação e todas as informações que tenho é que sistema está funcionar bem e com segurança para profissionais e conforto e segurança para os médicos", disse Manuel Pizarro.

"Reconhecemos que há dificuldades de recursos humanos que não permitem que todas as maternidades funcionem a 100% 24 horas 365 dias por ano. Experimentámos modelo [de rotatividade] e funcionou bem. o que continuaremos a fazer é prolongar este modelo. Não está na nossa ideia encerrar nenhuma maternidade pública. consideramos que essa medida não resolve nada, por dois tipos de razões: seria inaceitável encerrar maternidades que colocariam as futuras mães a uma grande distância da maternidade mais próxima ou noutros casos de maternidades que estão em zonas urbanas mais densas, seria um erro encerrar serviços de obstetrícia que estão a formar novos profissionais. Não está na nossa cogitação encerrar nenhuma maternidade pública. Manteremos um sistema de funcionamento que garante segurança e previsibilidade", explicou.