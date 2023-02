“Não queremos fechar em absoluto blocos de parto”, diz director executivo do SNS

Fernando Araújo, director executivo do SNS, garantiu esta quarta-feira no Parlamento, onde está a ser ouvido após um requerimento do PCP para falar sobre a reorganização das urgências de obstetrícia em Lisboa e Vale do Tejo, assim como das urgências psiquiátricas e gerais, que o objectivo do encerramento rotativo das urgências obstetrícias é não fechar em absoluto blocos de partos.

"Vamos fazer o possível e o impossível para não fechar maternidades. Fechar blocos de partos faz com que depois as restantes valências destes hospitais fechem, é isso que nos mostra a experiência. E ao fecharem estes hospitais isso significa que vão ser retirados locais de formação para os novos médicos e enfermeiros. Por isso vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para não fechar", garantiu Fernando Araújo.

Antes, o director executivo do SNS tinha feito um retrato da situação: "Tínhamos constrangimentos no regular funcionamento nos serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia e de blocos de parto que estavam a ocorrer de forma indesejável e, caso não fossem tomadas decisões de reorganização desta resposta, o mais natural é que tal se agravasse e condicionasse de forma irreversível e com consequências imprevisíveis o atendimento às grávidas e recém-nascidos."

O director executivo destacou que tudo está a correr bem com este modelo para já provisório. "Foram definidas no início de Janeiro as unidades que estariam abertas e as que poderiam ter de fechar temporariamente aos fins-de-semana, não recebendo grávidas e esse calendário tem-se mantido. Até agora, sete semanas depois não houve uma falha. Isso assegura a questão da segurança das grávidas e dá uma enorme tranquilidade."

Em resposta a perguntas do PCP, Fernando Araújo reforçou a ideia de que fechar blocos de parto "vai limitar a prestação de cuidados de saúde, limita a formação e condiciona de forma marcante o acesso das grávidas ao SNS". Por isso, e até que se consiga "captar e fixar recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde" a direcção executiva vai procurar "ter um plano alternativo que leva à segurança, à previsibilidade e à qualidade" dos cuidados prestados.

O director executivo do SNS falou ainda dos profissionais de referindo que nesta altura é "importante neste processo defender os profissionais do ponto de vista da forma de trabalho, ressalvando tempo para a actividade programada de forma a poder responder à procura dos utentes". Como? "Queremos aumentar o trabalho em rede, com algum suporte formação em investigação mas sobretudo melhorar a resposta clínica."