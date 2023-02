P24. Depois de Catarina Martins, para onde caminha o Bloco de Esquerda? Análise por Ana Sá Lopes

À frente do partido há uma década, Catarina Martins anunciou esta terça-feira que não será recandidata a coordenadora na próxima Convenção Nacional do Bloco de Esquerda. Com a saída de Catarina Martins da coordenação bloquista, Mariana Mortágua deverá protagonizar uma candidatura à liderança do Bloco de Esquerda, apurou o PÚBLICO. Neste P24 ouvimos a análise da jornalista Ana Sá Lopes.

