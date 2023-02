Novo secretário de Estado da Agricultura já tomou posse

O novo secretário de Estado da Agricultura, Gonçalo Caleia Rodrigues, tomou posse na tarde desta quarta-feira, no Palácio de Belém, sucedendo a Carla Alves, que teve uma passagem fugaz pelo Governo.

Na cerimónia só esteve a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e o próprio novo membro do Governo, além do Presidente da República, primeiro-ministro e presidente da Assembleia da República, bem como alguns assessores. Não estiveram outros membros do executivo socialista.

A sessão, em que a secretária-geral da Presidência se referiu, por lapso, ao apelido do empossado, como "Caldeira" em vez de Caleia, durou apenas cerca de dois minutos e decorreu com quase duas horas de atraso devido à apresentação do ponto de situação sobre o PRR realizada no antigo picadeiro real, em Belém.

Caleia Rodrigues, que era até agora vice-presidente do Instituto Superior de Agronomia, da Universidade de Lisboa (ISA-UL), substitui Carla Alves, que se demitiu a 5 de Janeiro, um dia depois de ter sido noticiado pelo Correio da Manhã que tinha contas bancárias arrestadas devido a um processo do seu marido e ex-presidente da Câmara Municipal de Vinhais.

Natural do Porto, Caleia Rodrigues é licenciado em Engenharia do Ambiente, na área de Gestão de Águas e Melhoramentos Rurais, e doutorou-se em Engenharia dos Biossistemas, no ISA-UL, onde é professor desde 2013.