Dúvidas

Tenho 70 anos, sempre ouvi falar em casos de pedofilia no geral e em especial na Igreja Católica. Estranho, pois, os que estão espantados com os números ou que mostram estranheza em relação à sua grandeza. A hipocrisia tem os seus limites. Marcelo também não foge à regra. Depois de menosprezar o número de crimes de pedofilia na Igreja, aparece agora espantado. Esta posição leva-me a temer que não se vá até ao fim com a descoberta da verdade.

As conclusões da comissão são inequívocas. Ainda há gente da Igreja em funções que cometeram crimes horrendos. Irão ser tomadas medidas céleres para que se faça justiça? E os que sabiam dos crimes e nada fizeram para impedir a continuidade criminosa dos pedófilos vão ser denunciados e levados à Justiça? A Igreja irá ressarcir financeiramente as vítimas pelos crimes cometidos? É que ainda não tomou posição. Tenho dúvidas sobre as medidas a tomar para evitar estes crimes horríveis dentro da Igreja, pois muitos desvalorizam e desvalorizaram o trabalho desta comissão.

Carlos Oliveira, Funchal

Abusos sexuais na Igreja Católica

Não sou psicólogo, nem tenho nenhuma formação científica ou teológica que me permita avançar com teses sustentáveis sobre estas questões. Dito isto, não quero deixar de dar uma opinião, que valerá o que valer: nas Igrejas saídas da Reforma Luterano-Calvinista ou da Reforma Inglesa, acontecimentos como estes ou não parecem existir, ou são muito raros. Porquê? Diria que a razão é a da ausência do celibato obrigatório do clero. Essa regra, contra natura, poderá estar na base de todas estas tristes atitudes de alguns membros do clero; e não esqueço a frase do nosso Frei Bartolomeu dos Mártires, aquando da decisão do Concílio de Trento sobre a matéria: “Que vai ser dos meus padres do Barroso!” Quanto aos prevaricadores, há que os punir. Uma última palavra, para felicitar o João Miguel Tavares por mais uma excelente crónica, a que ontem foi publicada, e também para felicitar (e agradecer) a Pedro Strecht e aos seus colegas de comissão.

Manuel Guedes-Vieira, Lisboa

Igreja e o imperdoável

A Igreja pede perdão aos maltratados, mas isso não é suficiente. Aliás, penso que será algo de completamente inócuo, atendendo ao mal causado. No mínimo, a Igreja deveria pagar todo o acompanhamento terapêutico dos lesados. Em relação aos casos prescritos, a Igreja deveria, ainda assim, diligenciar apoios. Se houve acusações, os superiores da Igreja deveriam falar com as pessoas em causa, pedindo-lhes a verdade; sendo elas católicas, não lhes irão mentir (ou irão...). Um procedimento inegável é agir juridicamente, mas outro aspecto a acrescentar a este, ou a aplicar, mesmo que a acção jurídica não seja possível, será não só o apoio psíquico, mas também, ainda que através de uma espécie de confissão sigilosa, identificar quem agiu mal e expulsá-los da Igreja. O que aconteceu é imperdoável; simplesmente porque não se trata de uma simples falta de moral; mais do que isso, é uma violência que terá causado amputações afectivas, que terá retirado a integridade por tempo indeterminado, que terá criado uma doença espiritual e psíquica que não se resolve com a palavra “perdão”.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

Sem perdão

Já vem de longe e era voz corrente que no seio da Igreja Católica em Portugal, e não só, teriam/terão ocorrido abusos sexuais com menores por parte da hierarquia do clero. E, certamente, ainda ocorrerão, mas em muito menor número, dizemos nós.

O ser humano é muito imperfeito, embora pratique actos sublimes. Mas, tendo em conta o conteúdo sacramental do sacerdócio, tais abusos são verdadeiramente execráveis e inadmissíveis, pois tal mancha pecaminosa jamais terá perdão, por mais pedidos de desculpas sejam feitos.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

​O perigo das panelas de pressão

Qualquer pessoa sabe que uma panela de pressão tem uma válvula para saída do vapor, e ainda uma segunda válvula de segurança. Imaginem que num país qualquer houvesse um fabricante próspero que produzisse panelas de pressão sem válvula, e que não houvesse notícia de acidentes. Teríamos de concluir que só num Estado controlado pelos amigos do fabricante seria possível ocultar os acidentes que inevitavelmente ocorreriam.

Foi isso que sucedeu durante séculos com o celibato da Igreja Católica: só um controlo social opressivo, mesmo que já muito distante dos horrores da Inquisição, impediu que práticas abusivas que por todo o território vitimaram milhares de crianças fossem trazidas à luz da Justiça. Agora dizem que vão fazer de forma diferente, apesar de continuarem a insistir no celibato dos sacerdotes. A Igreja Anglicana resolveu o problema há muito tempo, e não consta que os seus pastores cumpram pior as suas funções do que os católicos. Se as mesmas causas produzem os mesmos efeitos, há bom senso em insistir num dogma que falhou completamente?

José Cavalheiro, Matosinhos