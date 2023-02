Português beneficia de lei “só sim é sim” para ser libertado mais cedo

Um português, condenado em 2014 a dez anos de prisão por furto e agressão sexual em Ibiza, Espanha, foi libertado com base na nova lei espanhola conhecida como “só sim é sim”.

De acordo com o órgão de comunicação local Periódico de Ibiza y Formentera, o português foi o primeiro detido a ser beneficiado em Ibiza. A principal alteração na lei é que o silêncio e a passividade deixam de poder ser interpretados como sinal de consentimento. Ou seja, apenas o consentimento é considerado válido se for expresso através de actos que manifestam inequivocamente a vontade da pessoa.

No Código Penal existe, contudo, uma disposição que permite a aplicação de efeitos retroactivos a todas as penas quando entra em vigor uma nova lei mais favorável para os réus, mesmo os que já foram condenados e estão a cumprir pena.

A lei eliminou a distinção entre “abuso sexual” e “agressão sexual”, passando a considerar qualquer delito deste tipo como “agressão” e estabelecendo uma escala de gravidade, segundo a qual são definidas as penas a aplicar. Daqui resultaram novos limites mínimos e máximos das condenações, consoante as situações agravantes de cada caso.

Dezenas de pessoas viram já as suas penas reduzidas, ou, como é caso deste português, foram libertados mais cedo do que o previsto. A alteração penal foi aprovada pelo parlamento espanhol em Julho de 2022 e causou controvérsia no seio do Governo espanhol.

O homem de 32 anos foi acusado em Junho de 2014 pelo Ministério Público espanhol. Na acusação, citada, à altura, pelo Correio da Manhã, o português forçou entrada em três casas em Ibiza, furtando diversos artigos valiosos. Numa destas habitações, a proprietária estava a dormir com o filho de oito meses ao lado. O condenado acabaria por violar a mulher, ameaçando-a e ao filho de morte caso existisse algum contacto com a polícia.

O Ministério Público espanhol pediu 17 anos de prisão, pena que foi reduzida para dez na sentença.