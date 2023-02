Loures constrói variante para tirar carros do centro e cria novo parque urbano

Terá uma extensão superior a um quilómetro e, quando estiver concluída, permitirá o desanuviamento da intensa circulação automóvel no centro da sede de concelho. A nova variante à cidade de Loures, designada por Via Urbana Interior, apresentada nesta quarta-feira pela câmara municipal, vai permitir estruturar a área nascente do aglomerado populacional e garantir a acessibilidade aos equipamentos existentes e futuros, melhorando as condições de circulação. Nascerá ali um novo parque verde e uma nova centralidade, para onde se expandirão comércio e habitação.

Esta será a solução há muito esperada para responder às queixas de décadas de congestionamento viário na Rua da República, principal eixo de circulação da cidade, garante ao PÚBLICO Ricardo Leão (PS), presidente do município. Um problema relacionado com o facto de uma parte muito significativa desse trânsito ser de atravessamento, garantindo uma ligação a quem circula pela antiga Estrada Nacional 8, entre Olival Basto e Alcobaça. Uma intervenção de 2017, que levou ao rearranjo dos espaços públicos naquele arruamento, convertendo-o em via de sentido único, não ajudou a resolver os estrangulamentos, criando, ao invés, outros, lamenta o edil.

Algo que mudará com a Via Urbana Interior, espera agora a Câmara de Loures. A nova via terá início na rotunda junto ao Parque Adão Barata, para perto do qual está prevista ser construída uma das estações da futura Linha Violeta do Metropolitano de Lisboa – ligando o Hospital Beatriz Ângelo ao Infantado –, e termina na rotunda junto ao Jardim Major Rosa Bastos, na zona norte da cidade. Com 1100 metros de extensão, 400 correspondem ao reperfilamento da Rua Jacinto Duarte e os restantes 700 referem-se a um troço totalmente novo.

“Esta obra tem uma importância enorme para a cidade de Loures. Sempre defendi que se deveria fazer esta variante, mesmo antes, aliás, de se terem realizado os trabalhos de reabilitação da Rua da República, levados acabo pelo executivo anterior e que têm causado imensos transtornos”, afirma Ricardo Leão, lembrando as constantes dificuldades que, desde então, têm sentido os veículos de socorro. “Temos tido ambulâncias e carros dos bombeiros a galgarem os passeios, quando vão em marcha de emergência, pois não conseguem avançar por entre a fila que se forma”, diz ao PÚBLICO o autarca.

Orçada em quatro milhões de euros e com um prazo de execução de um ano, a nova via deverá pôr um ponto final a tais situações, assevera Ricardo Leão. O presidente da Câmara de Loures salienta a importância que a nova ligação terá no desviar do centro da cidade de todos os veículos de “trânsito pesado”, exceptuando as linhas regulares de autocarros.

“Isto permite-nos também criar, naquela zona da variante interna, uma âncora de uma nova centralidade da cidade, atraindo actividade económica e habitação”, diz o autarca. As obras deverão começar no final deste ano, estando terminadas no final de 2024.

O projecto prevê também a valorização do espaço junto ao rio de Loures, criando um Parque Urbano com diversas áreas verdes, percursos pedonais e mobiliário urbano de apoio nas áreas destinadas a lazer e descanso. Além disso, permite ainda expandir a rede ciclável, criando uma nova ciclovia segregada, com zonas de parqueamento e descanso junto aos principais equipamentos e interligada com a ciclovia existente com ligação ao Infantado.