Segurança Social quer regular conflitos de interesses com familiares de funcionários

A Segurança Social está a implementar mecanismos internos para regular os conflitos de interesses na instituição.

Com a revisão do código de ética e conduta, os trabalhadores terão de preencher um documento, sob compromisso de honra, a declarar a inexistência de conflito de interesses para o exercício de funções. Se consideram existir potenciais conflitos resultantes de interesses financeiros e patrimoniais dos próprios e dos familiares mais próximos, têm de os declarar, noticia esta quarta-feira o Jornal de Negócios.

O objectivo da medida passa por regular, de forma preventiva, potenciais conflitos de interesses que possam colocar em causa a imparcialidade e influenciar a conduta dos trabalhadores. A mudança está a gerar críticas internas, com o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Sintap) a considerar que este mecanismo, pela forma como foi implementado para aplicar as novas regras de prevenção da corrupção, representa uma invasão da vida privada e suscita dúvidas legais sobre o cumprimento das regras de protecção de dados.

De acordo com o Jornal de Negócios, todos os trabalhadores do Instituto da Segurança Social — mais de 8000 — têm de assinar a nova “declaração de (in) existência de conflito de interesses”.

Se os trabalhadores entenderem que não se colocam situações de eventuais conflitos — circunstâncias potenciais que estão identificadas na lei —, assinalam uma cruz onde se lê o seguinte: “Declaro que li o código de ética e de conduta e que não tenho qualquer tipo de conflito de interesses para o exercício das funções que me foram acometidas no ISS, IP.”

Já se os trabalhadores tiverem interesses financeiros ou patrimoniais que considerem representar potenciais conflitos de interesses (como acções e imóveis) ou se existirem outras circunstâncias que possam afectar a sua conduta profissional enquanto funcionários públicos da instituição, assinalam a cruz onde se lê: “Declaro que li o Código de Ética e de Conduta e que tenho os seguintes potenciais conflitos de interesses para o exercício das funções que me foram acometidas no ISS, IP.”.

Só neste caso é que devem descrever as situações. A declaração inclui uma pequena grelha com campos separados onde os trabalhadores podem detalhá-las, indicando os interesses financeiros ou patrimoniais, as actividades profissionais anteriores (a “natureza da função, o nome do organismo/entidade e sua finalidade/actividade”), as actividades externas actuais, profissionais ou lúdicas. E o mesmo deve ser declarado relativamente aos cônjuges, pais, avós, filhos, netos e irmãos, porque a declaração prevê o preenchimento em relação aos “ascendentes, descendentes e colaterais até ao segundo grau”.

O código de ética e conduta está publicado no site da Segurança Social — é possível lê-lo a partir daqui.

A alteração foi implementada pela Segurança Social para dar tradução prática ao que está previsto no novo Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC), que obriga os membros dos órgãos de administração, os dirigentes e os trabalhadores das entidades públicas a assinarem uma declaração de inexistência de conflitos de interesses relativamente aos procedimentos em que intervenham se o serviço no qual trabalham conceda subsídios, subvenções ou benefícios, como é o caso da Segurança Social.

O código obriga as entidades públicas a implementarem “um sistema de controlo interno proporcional à natureza, dimensão e complexidade da entidade e da actividade por esta prosseguida”, seguindo “modelos adequados de gestão dos riscos, de informação e de comunicação, em todas as áreas de intervenção”.

A questão que suscita dúvidas ao Sintap tem que ver com a passagem do papel à prática destas regras, que considera estar ferida de ilegalidade.

O código da Segurança Social suporta-se nas regras do Código do Procedimento Administrativo (CPA) e daquele novo regime, o RGPC, especificamente nos artigos 13.º (sobre “conflitos de interesses”) e 15.º (“sistema de controlo interno”) deste último diploma.

O código lembra que existe um conflito de interesses quando os trabalhadores “se encontrem numa situação em virtude da qual se possa, com razoabilidade, duvidar seriamente da imparcialidade da sua conduta ou decisão”, à luz do que prevê o CPA e o RGPC, “devendo” os trabalhadores “declarar o seu impedimento e/ou pedir a sua dispensa nos termos legais”. Mas enquanto esse requerimento deve ser preenchido no momento em que se coloca essa questão específica, a declaração de existência ou inexistência de conflito é uma declaração geral, anterior, que deve existir.

Comissão de dados com dúvidas

Para o Sintap, que publicou um comunicado na semana passada a alertar para o assunto, o documento viola direitos constitucionais quer dos trabalhadores, quer dos familiares. “Não obstante boa parte do questionário que é submetido aos trabalhadores se inserir no âmbito normal das relações entre trabalhador e empregador, considerando até as funções de responsabilidade e as regras de conduta e de ética que devem presidir ao desempenho de cargos públicos, existem outras perguntas que, incompreensivelmente e de forma absolutamente ilegal e abusiva, incidem na esfera da vida privada, não só do trabalhador, como também, pasme-se, dos seus familiares próximos, o que também suscita desde logo a dúvida quanto ao cumprimento do Regime Geral sobre a Protecção de Dados (RGPD)”, lê-se no comunicado.

A lei, diz o sindicato, “é clara no que respeita à reserva da vida privada e à intimidade de cada trabalhador, não permitindo a sua devassa por imposição de qualquer entidade empregadora” e, neste caso, o documento da Segurança Social, insiste, “vai mais além” ao “impor que o trabalhador, ou trabalhadores, exponham a vida de terceiros, sem que os mesmos tenham qualquer relação com a entidade empregadora em causa”.

O preenchimento da declaração decorre do artigo 6 do código de conduta e é obrigatória para todos os trabalhadores do instituto, porque este guia prevê que “sempre que haja uma nova admissão de trabalhador” ou sempre que o código seja revisto, como agora aconteceu, deve ser preenchido o novo formulário, que ficará arquivado “no respectivo processo individual” de cada funcionário.

Questionada pelo Jornal de Negócios, a Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) refere que qualquer tratamento de dados tem de ter uma base legal e o código de conduta, diz, não o é. “Sem prejuízo de uma análise concreta da situação, neste caso, afigura-se que a recolha e a posterior utilização destes dados pessoais teriam de ser suportadas em lei que expressamente o previsse, não sendo um código de conduta interno bastante como condição de licitude”, respondeu a comissão ao jornal económico.

Como lembra o mesmo jornal, o Código do Procedimento Administrativo (CPA) impede que os trabalhadores públicos intervenham “em procedimento administrativo ou em acto ou contrato de direito público ou privado da administração pública” em determinadas circunstâncias. Por exemplo, acontece se tiverem interesse “como representantes ou como gestores de negócios de outra pessoa” ou quando tenham interesse o cônjuge ou outra “pessoa com quem viva em condições análogas às dos cônjuges, algum parente ou afim em linha recta ou até ao segundo grau da linha colateral, bem como qualquer pessoa com quem vivam em economia comum ou com a qual tenham uma relação de adopção, tutela ou apadrinhamento civil”.