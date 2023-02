Falha na Lufthansa obriga a cancelar mais de 100 voos

Corte de cabos levou a falha no sistema de informação da transportadora aérea alemã. Um voo para Lisboa e outro para o Porto, com origem em Frankfurt, foram cancelados .

Uma falha global no sistema de tecnologias de informação da Lufthansa (TI) levou ao cancelamento, segundo a Reuters, de cerca de 120 voos com ligação ao aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, desde as 7h00 desta quarta-feira, e deixou em terra milhares de passageiros.

A companhia aérea alemã apontou as culpas a um trabalho subterrâneo de engenharia numa estação de comboios em Frankfurt, que levou ao corte de vários cabos de fibra óptica.

No site da ANA – Aeroportos é possível ver que pelo menos dois aviões Lufthansa, previsto para aterrar em Lisboa e e no Porto às 11h35 desta quarta-feira, e com origem em Frankfurt, foram cancelado, tal como o que estava previstos para sair cerca de uma hora depois dos aeroportos nacionais para essa cidade alemã. Neste momento, mantêm-se as chegadas dos voos da Lufthansa para Lisboa e para o Porto às 15h25.

A reparação, de acordo com a Reuters, deverá durar até ao final da tarde desta quarta-feira, período a partir do qual a Lufthansa espera que as operações estabilizem.