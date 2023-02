Costa já admite mais empréstimos do PRR para cobrir custos da inflação

O primeiro-ministro, António Costa, confirmou nesta quarta-feira que o Governo pensa mobilizar novos empréstimos junto de Bruxelas, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para cobrir os custos acrescidos de alguns projectos devido à inflação.

Não é propriamente uma novidade. O Governo há muito que admitia a possibilidade de recorrer a mais empréstimos. Mas pelo momento e pela forma como António Costa o disse, a declaração ganha nova relevância e peso. Significa, em primeiro lugar, que o Governo já chegou à conclusão de que as verbas adicionais de 1600 milhões de euros, que implicam uma renegociação com Bruxelas (a terminar em Abril, segundo disse a ministra Mariana Vieira da Silva), não vão chegar para o reforço orçamental das Agendas Mobilizadoras e para todas as outras necessidades que entretanto surgiram, ao fim de um ano civil completo de execução.

Os dois governantes falavam na reunião realizada em Belém, a pedido do Governo, para prestar contas sobre a execução do PRR ao Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa tem feito críticas à lentidão da execução, uma crítica que também se ouve nas bancadas da oposição e de muitos empresários. Um dos problemas, segundo António Costa, são as consequências da inflação, que veio baralhar os orçamentos de algumas das medidas que Portugal negociou com a Comissão Europeia para financiamento via PRR.

Este programa concede apoio a fundo perdido e apoio sob a forma de empréstimos a custos muito abaixo das condições de mercado. No caso português, a componente de empréstimos poderia ir até aos 14.200 milhões de euros.

Inicialmente, Portugal fez como outros governos e privilegiou a componente de subvenções, para proteger as finanças públicas de mais endividamento. Ainda assim, accionou a componente de empréstimos para dois projectos (Fundo de Capitalização de empresas gerido pelo Banco de Fomento e projectos de habitação).

Dos 14.200 milhões de empréstimos disponíveis, foram então pedidos 2700 milhões de euros (1350 milhões para cada uma daquelas medidas). Portugal não foi excepção nesta preocupação de proteger as contas nacionais do endividamento. Muitos outros Governos optaram por nem sequer pedir empréstimos (caso de Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Países Baixos e muitos outros).

E Portugal também não é excepção por ter pedido empréstimos. Alinha nessa matéria com Polónia, Eslovénia, Roménia, Grécia ou Itália. Estes três últimos países são, de resto, os "campeões" dos empréstimos, sendo os únicos que requereram ao abrigo dos seus PRR a totalidade dessa componente que lhes foi disponibilizada.

Mas logo na altura em que as negociações ficaram fechadas, o executivo português disse que deixara a porta aberta para reforço dos empréstimos, caso fosse necessário. E pela forma como António Costa tocou no tema, durante esta apresentação intercalar ao Presidente da República, essa é a novidade política mais relevante.

Sugere também que, dada a trajectória descendente da dívida pública em percentagem do Produto Interno Bruto, a questão do endividamento para executar o PRR deixa de ser tão preocupante, e que para proteger a execução deste programa comunitário extraordinário, criado para ajudar as economias a recuperarem da pandemia, o custo de mais empréstimos é menor do que o risco de falhar a execução ou de atrasar a concretização do PRR.

A reunião desta quarta-feira tinha um formato com dois momentos. O Presidente abriu a sessão, com um pequeno discurso, e cedeu a mesa a António Costa e Mariana Vieira da Silva, que detalharam os aspectos centrais do PRR até aqui. Essa parte da reunião foi aberta ao público, com transmissão online e possibilidade de acompanhamento por parte dos jornalistas.

Num segundo momento, fechado ao público e sem transmissão para fora, previa-se a intervenção de peritos da Comissão Nacional de Acompanhamento, bem como uma sessão de perguntas e respostas.