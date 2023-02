Vitória de Guimarães tem princípio de acordo para vender 46% da SAD

Fundo V Sports, liderado por Nassef Sawiris e detentor da propriedade do Aston Villa FC, já chegou a acordo com responsáveis vimaranenses.

O Vitória de Guimarães chegou a um princípio de acordo com o fundo V Sports para a venda de 46% das acções da SAD pelo valor de 5,5 milhões de euros (ME), revelou, na terça-feira, o clube minhoto em comunicado.

"O Vitória Sport Clube tem em mãos a possibilidade de assegurar um parceiro económico de enorme relevo. Trata-se do fundo V Sports, liderado por Nassef Sawiris e detentor da propriedade do Aston Villa FC, que já chegou a um princípio de acordo com António Miguel Cardoso [presidente do clube] para a compra de 46% das acções da SAD por 5,5 milhões de euros", pode ler-se no comunicado publicado no respectivo"site".

De acordo com os vitorianos, o negócio renderá o encaixe imediato dos 5,5 ME e o Vitória de Guimarães irá manter-se como accionista maioritário da sociedade desportiva.

No mesmo texto, o clube ressalva que esta operação está pendente de aprovação dos associados em Assembleia Geral, a agendar brevemente, conforme compromisso eleitoral assumido pelo presidente, sem prejuízo de, até à data da reunião magna, se realizarem sessões de esclarecimento sobre o tema.

Mais informa que a validação associativa desta operação mantém o clube como accionista maioritário da SAD (apenas 3,16% do capital social está disperso por pequenos accionistas), sendo que o Conselho de Administração passará a ser composto por três administradores da Vitória Sport Clube, Futebol SAD e dois afectos ao fundo V Sports.

"Em resultado do pré-acordo estabelecido, o futuro parceiro da SAD suportará o investimento de dois milhões de euros em infra-estruturas, a aplicar em dois anos, tornando ainda possível uma linha de crédito até 20 milhões de euros, com taxa de juro sob condições preferenciais", esclarece, ainda, o clube no comunicado, assinado pela Direcção.

O multimilionário egípcio Nassef Sawiris, proprietário do clube inglês Aston Villa, da Premier League, e detentor de quase 6% das acções da Adidas e de 5% da empresa Madison Square Garden Sports, proprietária das equipas New York Knicks (NBA) e NHL Rangers (hóquei no gelo), tem uma fortuna avaliada em 7,3 biliões de euros e ocupa o lugar 326 no ranking dos homens mais ricos do mundo.

Já esteve em Guimarães para ultimar pormenores da parceria com o Vitória Sport Clube e até assistiu à vitória (2-1) na recepção ao Desportivo de Chaves, em jogo disputado em 30 de Janeiro de 2023, relativo à 18.ª jornada da I Liga.