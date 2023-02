O que é que Golden State não tem?

Tem muito talento, tem. Tem jogadores all-star, tem. Tem um grande treinador, tem. Mas, esventrando os versos cantados por Carmen Miranda, há algo que a equipa dos Golden State Warriors não tem: defesa.

É incomum ver os Warriors com um registo de 29 vitórias e 29 derrotas na NBA. Um aproveitamento de 50% que condiz pouco com o estatuto de uma equipa que conquistou o campeonato quatro vezes nos últimos oito anos. E que tem Curry. E Thompson. E Wiggins. E Poole. E Green – sobretudo Green.

Porquê “sobretudo Green”? Porque estamos a falar do homem que sabe a causa para tudo isto e também do homem que, mesmo não sendo o mais talentoso do cinco dos Warriors, é aquele que menos pode ser acusado de causar os problemas desta equipa.

Na última madrugada, os Warriors voltaram a defender de forma medíocre e perderam 134-124 frente aos LA Clippers. De 2021-22 para 22-23, passaram de segunda melhor defesa da Liga para a 19.ª.

Draymond Green dificilmente será a causa disto. É um defensor de elite e baseia o seu jogo sobretudo nessa vertente do jogo. Na última madrugada, depois da queda perante os Clippers, o irascível Green traçou o que se passa. “Defender não é divertido. Trata-se de vontade e motivação. E tens de o fazer caso queiras ganhar – e nós não o temos feito”, começou por apontar, citado pela ESPN, argumentando que mais do que a defesa individual falta, essencialmente, o esforço colectivo.

E detalhou: “Cada jogador tem de decidir abraçar o desafio. Não é apenas defender a bola, mas sim estar disponível para ajudar e garantir que o meu colega saiba que eu vou estar lá”.

Payton, o salvador

Esta análise assenta na vontade e no querer – preceitos nos quais poucos superam Green –, mas não apenas isso. Os Warriors são a equipa da NBA que mais pontos permite após jogadas de pick-and-roll e bloqueios directos, enquanto no ano passado eram a equipa mais eficaz a defender esses momentos.

A equipa já estava habituada a compensar as lacunas defensivas de Curry e a ausência do all-star, lesionado, pode ajudar a explicar parte do problema, já que Jordan Poole, o substituto, é um jogador diferente e que obriga a adaptações diferentes. Mas isto não explicará tudo.

E também por isso os Warriors apostaram numa fórmula de sucesso para resolver o problema. Um dos jogadores mais fortes a defender este tipo de jogada é Gary Payton, cuja carreira de atalhos imperfeitos já foi analisada neste artigo.

Os Warriors tentaram há dias contratar Payton novamente, quase como um Messias, mas o jogador de 30 anos chegou lesionado – e disse-se que os Warriors não sabiam disso até lhe fazerem os exames médicos. A troca avançou na mesma, mas Payton não vai estar apto para jogar nas próximas semanas.

Para Payton e para os Warriors, a boa notícia é que o campeonato vai parar para o all-star. É um bom momento de reflexão para uma equipa que não está em lugar de play-off e que mesmo para o torneio de acesso ao play-off está longe de ter uma posição confortável.

“Estamos com 50% de vitórias. A meio do pelotão, com essas estatísticas típicas de meio do pelotão. Temos de voltar fortes depois da pausa ou então iremos para casa no início de Abril [fim da fase regular]. É agora ou nunca”.