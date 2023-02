Na Flandres, o Benfica terá de fugir à “força aérea”

A referência bélica é um indicador do que o Benfica terá de fazer nos “oitavos” da Champions, frente ao Brugge. É na diferença entre o chão e o ar que poderá vencer ou perder a eliminatória.

Quando puseram o Benfica em provas a eliminar, a coisa não correu como os benfiquistas esperavam. A Taça da Liga já lá vai bem longe e a Taça de Portugal fugiu também há alguns dias. Mas trata-se de incapacidade de saber jogar, quando está em causa uma queda no vazio, como é qualquer prova a eliminar? Haverá quem defenda essa tese, mas também a oposta. A resposta chegará daqui a umas horas.

Os “encarnados” entram nesta quarta-feira (20h, Eleven) em acção nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, com uma visita ao Club Brugge, na primeira mão da eliminatória.

Quando se fala de desporto na bela região da Flandres, fala-se, geralmente, das clássicas do ciclismo, provas “camufladas”: de paisagens únicas, mas brutalmente duras. Para o Benfica, poderá ser um pouco diferente – defrontar e vencer o Club Brugge está longe de equivaler, no futebol, à dificuldade de pedalar e vencer uma Volta à Flandres.

A equipa belga não é um “tubarão” e está num momento especialmente espinhoso: uma vitória nos últimos dez jogos, os últimos sete sob a batuta do novo treinador, o inglês Scott Parker.

Fugir à “força aérea”

Em conflitos bélicos do século passado, a força aérea das grandes potências teve um impacto tremendo na zona da Flandres. Nesta quarta-feira, o sucesso do Benfica passará por sobreviver à força aérea da segunda equipa que mais duelos pelo ar ganha na Champions (são 15 por jogo, segundo o site Who Scored).

E este não é apenas um preceito estatístico. O estilo de jogo do Club Brugge explora esse tipo de futebol, já que é a equipa da Champions com mais passes longos por jogo (são 70, valor bem acima de todas as outras).

E é também aquela que menos tempo passa no terço de campo adversário e a que menos remates faz por jogo – pormenores que atestam a parca predisposição para mobilizar muitos jogadores para a vertente ofensiva do jogo, explorando sobretudo as bolas longas.

Tudo isto é espoletado pela presença de Vanaken, médio belga que é o “dono” da equipa e que prospera na força pelo ar, sobretudo quando confrontado com médios de baixa estatura. Também o avançado Jutglà, mesmo sem ser especialmente alto, gosta de se dar aos duelos, algo que não muda, quando o avançado é Yaremchuk, ex-jogador do Benfica.

Os jogos do Club Brugge frente ao FC Porto adensaram por observação directa estas indicações estatísticas, pelo que o Benfica tem dados e provas suficientes para saber que deve fugir aos duelos, apostando em criar engodos aos belgas.

No segundo jogo frente ao Club Brugge, os portistas aproveitaram a habitual pressão alta dos belgas para saltarem a primeira fase de construção e porem a bola directamente nos avançados ou nos corredores, tornando inútil o posicionamento audaz dos médios do Club Brugge, quase sempre em referências homem a homem.

No caso do Benfica, isso poderá significar usar a capacidade de António Silva no passe longo para saltar a etapa intermédia e alimentar Ramos e Guedes, seja em profundidade, seja entre linhas – algo que o FC Porto explorou bastante bem, porque a defesa belga não sobe em bloco com a pressão dos médios.

Schmidt desvaloriza mau Club Brugge

Todas estas nuances podem, no plano teórico, ser importantes no que se passará no estádio Jan Breydel, mas, mesmo sem elas, o Benfica terá a obrigação de superar esta equipa.

O valor individual e colectivo é incomparável e, mesmo com alguns dissabores em provas a eliminar, o Benfica até no plano mental está com um conforto totalmente diferente de um Club Brugge em agonia. Roger Schmidt, treinador dos “encarnados”, desvalorizou, ainda assim, esse pormenor.

“Da minha experiência, o que se faz noutras competições não é importante na Champions. Tiveram um grupo difícil, no qual bateram o Atlético de Madrid e o Leverkusen. Merecem estar aqui e não me parece que vão entrar em campo a pensar no momento que estão a viver​”, disparou, na antevisão da partida.

Esta quarta-feira também terá futebol milionário na Alemanha, com o Borussia Dortmund-Chelsea. Trata-se de uma eliminatória entre uma formação que “não atina”, o Chelsea, e uma que nunca esteve tão “atinada”, o Borussia.

Em momentos de forma totalmente diferentes, as duas equipas terão de dar bastante importância a esta prova, até porque nenhuma delas, especialmente o Chelsea, tem as contas internas dos seus campeonatos com sucesso à vista.