Obras de Maria Helena Vieira da Silva e Paula Rego vão a leilão em Lisboa

A obra de Maria Helena Vieira da Silva a leilão, esta quarta-feira, é o óleo sobre tela L’Inondation, de 1954. A de Paula Rego é Banana Woman, com data de 1982.

Duas obras de Vieira da Silva e Paula Rego vão esta quarta-feira a leilão, em Lisboa, com bases de licitação que variam entre os 150.000 e os 350.000 euros, segundo os dados divulgados pela leiloeira Veritas.

A obra de Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992) a leilão é o óleo sobre tela L'Inondation, de 1954, que pertence a uma colecção privada, e tem uma base de licitação situada entre os 250.000 euros e os 350.000 euros.

A leiloeira indica que obra já esteve em exposição em Hannover, na Alemanha, em Bruxelas e na Casa de Serralves, no Porto.

A leilão também vai Banana Woman, de Paula Rego (1935-2022), obra que é descrita como um acrílico sobre papel, com data de 1982, adquirida por um coleccionador privado na Edward Totah Gallery, em Nova Iorque. A base de licitação situa-se entre os 150.000 euros e os 200.000 euros.

Entre as obras com maior base de licitação neste leilão da Veritas está ainda A Onda, fotografia a preto e branco de Helena Almeida (1934-2018), com valor entre 100.000 euros e 150.000 euros.

Estas três obras fazem parte de um leilão de arte moderna e contemporânea da Veritas — com pintura, desenho, fotografia ou escultura —, marcado para esta quarta-feira à noite, do qual também fazem parte obras de, entre outros, Cruzeiro Seixas, João Penalva, Fernando Calhau, Julião Sarmento, Graça Morais, Manuel Amado e Noronha da Costa.