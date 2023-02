Maria do Rosário Pedreira é a vencedora do Prémio do Correntes d’Escritas 2023

Entre as 11 obras finalistas, o júri do Prémio Literário Casino da Póvoa, no valor de 20 mil euros, decidiu-se pelo volume de poemas O Meu Corpo Humano.

O Prémio Literário Casino da Póvoa de 2023 foi atribuído esta quarta-feira ao livro de poemas O Meu Corpo Humano (Quetzal, 2022), de Maria do Rosário Pedreira, “pela sua coerência temática e estilística, bem como pela sua ousadia na forma como aborda a experiência do corpo humano nas suas múltiplas dimensões (como o desejo, a memória, a morte), incluindo a relação do eu com o outro".

Anunciado ao final desta manhã no Casino da Póvoa de Varzim, na sessão oficial de abertura da 24.ª edição do festival literário Correntes d’Escritas, que contou com a presença do ministro da Cultura, o prémio, no valor de 20 mil euros, foi atribuído ao livro de Maria do Rosário Pedreira por um júri constituído por Fernando Pinto do Amaral, Helena Vasconcelos, José António Gomes, José Mário Silva e Patrícia Portela. A decisão do júri foi tomada por maioria.

Nascida em 1959, em Lisboa, Maria do Rosário Pedreira é uma conhecida editora portuguesa, do grupo Leya, e publicou o seu primeiro livro de poemas A Casa e o Cheiro dos Livros, em 1996. Seguiram-se O Canto do Vento nos Ciprestes (2001), Nenhum Nome Depois (2004) e, em 2012, publicou um volume com a sua Poesia Reunida.

Deixa-se aqui um breve poema de O Meu Corpo Humano, intitulado Nádegas, não especialmente representativo do livro, que inclui registos bastante diversos: “Lembro-me e sinto tudo/ novamente: passo a mão/ pelo veludo das tuas calças/ velhas e aperto as nádegas/ firmes do passado. Não sou// só eu: as tuas roupas também/ têm saudades.”

Numa brevíssima intervenção, Maria do Rosário Pedreira agradeceu o prémio, que considerou “muito especial”, dado o seu apreço pelo festival, mas também por tê-lo sentido como “compensação” para “um livro muito sofrido”. A autora saudou ainda a lista de finalistas, que “mostra que a poesia está viva e de boa saúde”.

O Meu Corpo Humano bateu na recta final uma dezena de obras que também tinham sido seleccionadas para a short list do prémio: Acidentes, de Hélia Correia (que já vencera em 2013 com A Terceira Miséria); e Errático, de Rosa Oliveira, ambos lançados ainda em 2020; Atirar Para o Torto, de Margarida Vale de Gato; Caderneta de Lembranças, de A.M. Pires Cabral; Caderno das Duas Irmãs e do que Elas Sabiam, de Regina Guimarães; Tristia [um díptico e meio], de António Cabrita; e Voltar, de Luís Filipe Castro Mendes, todos de 2021, e ainda Amor Cão e Outras Palavras que Não Adestram, de Rosa Alice Branco; Cinco Cavalos Abatidos e Outros Poemas, de Rui Almeida; e Firmamento, de Rui Lage, publicados já em 2022.

A circunstância de a lista incluir livros editados em anos diferentes decorre do regulamento do prémio, que este ano permitia que se candidatassem obras cuja primeira edição tivesse saído entre Julho de 2020 e Junho de 2022.

Desde 2004, quando assumiu a sua actual designação e passou a ser atribuído alternadamente à ficção e à poesia, o prémio foi atribuído aos poetas António Franco Alexandre (2005), Ana Luísa Amaral (2007), Gastão Cruz (2009), Pedro Tamen (2011), a já referida Hélia Correia (2013), Fernando Echevarría (2015), Armando Silva Carvalho (2017), Luís Quintais (2019) e Maria Teresa Horta (2021). Maria do Rosário Pedreira sucede à ficcionista e dramaturga Luísa Costa Gomes, que venceu a edição de 2022 com Afastar-se.

Ana Luísa Amaral, que morreu no Verão passado, é uma das homenageadas da edição deste ano, que foi buscar aos seus poemas os títulos de todas as 11 mesas de debate do programa. A primeira, O milagre do mundo a acontecer, que reunirá a escritora moçambicana Paulina Chiziane, prémio Camões de 2021, Álvaro Laborinho Lúcio, Hélia Correia, o romancista brasileiro Antônio Torres, e a ficcionista espanhola Elisa Victoria, terá lugar esta quarta-feira pelas 17h30.

As primeiras iniciativas do festival começaram já na terça-feira, mas a sessão oficial de abertura teve lugar esta manhã no Casino da Póvoa, onde foi anunciado o vencedor do principal prémio literário do Corrente d’Escritas ​– coube a Patrícia Portela revelar a decisão do júri – e apresentada a revista do certame, este ano dedicada ao escritor angolano Manuel Rui.

O festival, que inclui debates, lançamentos de livros, exposições, visita a escolas e outras iniciativas, decorre até sábado na Póvoa de Varzim e tem depois, na segunda-feira seguinte, uma breve extensão no Instituto Cervantes, em Lisboa. A lista de convidados deste ano inclui quase uma centena de autores de 15 nacionalidades.