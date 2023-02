Morada: o Porto em mudança

É impossível não ter simpatia pelas memórias destas mulheres que frequentam a Universidade do Autodidacta e da Terceira Idade do Porto, pelas suas histórias de ir às salas de cinema (quase todas hoje desaparecidas) da cidade Invicta, pelo frisson de ir à sede do Cine-Clube do Porto ver e discutir filmes que não eram bem vistos pelo regime. Mas essas recordações, contadas para a câmara de Eva Ângelo neste documentário de longa-metragem que chega esta semana às salas, são apenas uma parte do que acontece em Morada, montado a partir de imagens rodadas ao longo de oito anos. E as memórias dos domingos passados a saltar de sessões de cine-clube em matinés clássicas talvez nem sejam o que mais interessa à realizadora, fascinada pelas experiências de vida destas mulheres de todas as classes sociais que em muitos casos não tiveram a vida que gostariam de ter tido mas apenas a vida que as deixaram ter.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt