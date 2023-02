OMS mantém Mpox como emergência global de saúde pública

A Organização Mundial da Saúde mantém o carácter de emergência global de saúde pública à mpox e, mesmo com a redução de casos, há motivos de preocupação, sobretudo no continente africano.

Desde Agosto, a queda do número de casos confirmados de infecção por mpox (antes designado por varíola-dos-macacos), principalmente na Europa, indiciavam o fim da emergência global de saúde pública. No entanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou esta quarta-feira que a mpox continua a ser uma emergência global de saúde pública. E apesar do nível de alerta ter reduzido na Europa, o trabalho está longe de estar fechado. A redução dos casos na América do Sul leva um ritmo mais lento, ainda há indefinição sobre se esta é ou não uma doença sexualmente transmissível, e a falta de diagnóstico e tratamento em África mostra uma situação desigual entre regiões do mundo.