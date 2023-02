IL quer ministra da Presidência no Parlamento para explicar revisão do PRR

Liberais pretendem discutir a execução e a aplicação das novas metas do PRR. Também querem explicações do Governo sobre o SEF e acolhimento de migrantes.

Numa altura em que o Governo português está a negociar com a Comissão Europeia a possibilidade de alocar os “recursos adicionais“ de 1600 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a Iniciativa Liberal (IL) quer que o Governo discuta com a Assembleia da República a execução do plano até aqui, mas também a sua revisão.

Para isso, os liberais pediram nesta terça-feira uma audição conjunta da ministra Mariana Vieira da Silva nas comissões de Assuntos Europeus e de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. No requerimento, a IL assinala que não se sabe em que áreas o Governo pretende alocar os novos recursos no valor de 1600 milhões de euros e que todos os partidos deveriam conhecer os “marcos e metas a aditar ao PRR”.

“Poderiam ser acrescentadas reformas ou investimentos em incentivos fiscais, à semelhança do que foi feito nos PRR de vários outros Estados-membros, como a França, Grécia, Itália e Suécia (...) nos quais constam várias medidas de incentivos fiscais relativos à transição digital, à transição verde ou ao crescimento inteligente, sustentável e inclusivo”, exemplificam os liberais.

SEF e MAI para explicar dificuldades de acolhimento de migrantes

Entretanto, a Iniciativa Liberal pretende também explicações do Governo sobre o ponto de situação da reforma do SEF — Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Noutro requerimento que deu entrada nesta terça-feira, a IL pede a presença do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e do director nacional do SEF, Fernando Pinheiro da Silva, depois de notícias que dão conta, por exemplo, de que este serviço não consegue atribuir número fiscal, de utente do SNS e da Segurança Social aos refugiados ucranianos que procuram Portugal para fugir da guerra.

Este problema burocrático foi já admitido pelo secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa e até pelo SEF, mas este último serviço tem empurrado as responsabilidades para as restantes entidades (INR, SNS e Segurança Social).

"Tal facto impede, concretamente, refugiados ucranianos de acederem a prestações sociais e de se organizarem de forma a planear a reconstrução da sua vida familiar, social e profissional”, descrevem os deputados da IL. Também ficam impedidos de aceder a cuidados de saúde no SNS e “vêem-se obrigados a recusar contratos de trabalho por questões burocráticas”.

“A situação é insustentável e demonstra a incapacidade do executivo em cumprir com as suas promessas e obrigações governativas. (...) Não podem os portugueses e quem nos procura permanecer sem respostas sobre o actual processo de reestruturação do SEF”, argumenta a IL, que vinca que estas dificuldades são uma “inegável violação dos direitos humanos que afectam a recepção, o atendimento e a regularização de dezenas de milhares de refugiados”.

Estima-se que a comunidade ucraniana em Portugal ascenda já a 85 mil pessoas, dois terços das quais terão chegado na sequência da guerra.