A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa deu-nos ontem um valente murro no estômago, com a revelação de histórias e números perturbadores. Fez bem. Precisávamos desse abanão para ver a realidade em toda a sua dimensão monstruosa. O abalo para a igreja não tem precedentes. Pelo que fizeram os padres abusadores, pelo encobrimento intencional por parte de elementos da instituição e pela descoberta, assustadora, de que há mais de 100 sacerdotes assinalados como abusadores ainda em funções. Portanto, sem meias palavras, no plano da moralidade e da decência, a Igreja Católica portou-se mal durante demasiados anos, violou grosseiramente o pacto de confiança com a comunidade e merece por inteiro a censura pública.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt