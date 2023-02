Obras levam a deslocalização de paragens em Sete Rios e alteração da circulação

As alterações, com início a partir de quarta-feira, devem ter uma duração de 45 dias. Em causa estão obras de requalificação da Praça Marechal Humberto Delgado.

As paragens e terminais de Sete Rios vão ser provisoriamente deslocalizados a partir de quarta-feira, devido a uma alteração da circulação rodoviária. Em causa estão obras de requalificação da Praça Marechal Humberto Delgado, informou esta terça-feira a Câmara Municipal de Lisboa.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa refere que estas alterações vão ter uma duração prevista de 45 dias.

De acordo com a nota da autarquia, haverá um estreitamento de via na Estrada de Benfica, junto à Praça Marechal Humberto Delgado, e um corte de circulação viária na praça, em frente ao Jardim Zoológico.

"Para aceder à Estrada de Benfica, no sentido Sete Rios-Benfica, o trânsito deverá ser efectuado através da Praça Marechal Humberto Delgado, junto ao Jardim Zoológico. No sentido contrário, para aceder à Praça de Espanha e Campolide, o acesso deverá ser feito através da Rua de S. Domingos de Benfica (que ficará, provisoriamente, apenas com sentido único ascendente) e Rua das Furnas. No sentido Benfica, o troço da Estrada de Benfica, compreendido entre a Praça Marechal Humberto Delgado e a Rua de S. Domingos de Benfica ficará com sentido único de circulação", descreve a nota.

Esta intervenção implica também a deslocalização, provisória, das paragens e terminais da Carris localizados no Terminal Rodoviário de Sete Rios.

Já os terminais da Carris Metropolitana irão manter-se na sua localização actual.