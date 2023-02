Inédito: Airbnb propõe dormir no Palácio Garnier com o Fantasma da Ópera

A estadia no palácio da Ópera de Paris será listada a 1 de Março por 37 euros. Apenas um sortudo e convidado(a) terão acesso ao luxo faustoso do histórico monumento, cenário do Fantasma da Ópera.

A plataforma Airbnb está a oferecer uma noite para dois no Palais Garnier em Paris este Verão, transformando um camarote no teatro num faustoso quarto com vistas arrebatadoras para o famoso auditório.

A estadia tem por temática o "Fantasma da Ópera", alusão ao romance de Gaston Leroux e ao musical de Andrew Lloyd Webber.

Antes da pandemia, a Airbnb tinha criado outras pernoitas invulgares na capital francesa, um dos seus principais mercados. Estas incluíam um tanque de tubarões no aquário da cidade, as catacumbas alinhadas com crânios, o cabaré Moulin Rouge e a pirâmide de vidro no Louvre.

Foto Imagem divulgada pela Airbnb THIBAUT CHAPOTOT

A ideia é encorajar as pessoas a "viajar e sonhar ao mesmo tempo - e suscitar muitas emoções em torno das viagens", disse Emmanuel Marill, director da Airbnb para a Europa, Médio Oriente e África, à Reuters.

A estadia no Palais Garnier, também conhecido como Ópera Garnier, inclui um recital musical, um jantar numa sala de ensaios ornamentada nos bastidores e uma visita ao elaborado edifício do século XIX, incluindo a sua piscina subterrânea, a inspiração para o covil do fantasma no livro e no musical.

Foto Imagem divulgada pela Airbnb THIBAUT CHAPOTOT

A estadia no palácio da Ópera de Paris será listada a 1 de Março por 37 euros, também o número do camarote em questão (o “Balcão Nobre"), um dos mais prestigiados do teatro, que será adornado com mobiliário antigo especialmente para a noite.

Será oferecido por ordem de chegada a um candidato registado na plataforma.

Foto Imagem divulgada pela Airbnb THIBAUT CHAPOTOT

"É um pouco de fantasia. Penso que será um pouco irreal", disse Veronique Dubrulle Leroux, bisneta do autor do Fantasma da Ópera, que será anfitriã destes visitantes especiais.

Como parte do projecto, a Airbnb financiará também a renovação dos camarotes do teatro do século XIX e ajudará a Ópera de Paris a actualizar a sua plataforma de streaming.