TAP vai descer corte de salários dos trabalhadores

A TAP prepara-se para descer o corte dos salários dos trabalhadores do actual patamar de 25% para 20%. A medida, que já foi apresentada ao Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) e votada favoravelmente em plenário no passado dia 8, será comunicada em breve aos outros sindicatos e alargada a toda a empresa, de acordo com as informações recolhidas pelo PÚBLICO.

