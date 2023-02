Uma sinagoga do século XIII foi descoberta numa das mais famosas discotecas de Sevilha

Uma das “mais importantes sinagogas medievais da Península Ibérica”, construída no século XIII, foi redescoberta no município de Utrera, na região de Sevilha, em Espanha. O edifício, enterrado a um metro do solo no quarteirão de El Niño Perdido, resistiu desde a expulsão dos judeus de Espanha, em 1492. Nos últimos anos foi “a discoteca mais aclamada” de Sevilha, depois de servir como hospital, orfanato e escola, conta o El País.

Entrevistado pelo jornal espanhol, o arqueólogo Miguel Ángel de Dios, director adjunto da equipa responsável pela investigação, revela que os dois anos de trabalho permitem antever “um complexo que ultrapassa a sala de oração e que incluiria a casa do rabino, a escola rabínica e uma hospedaria”.

Para a investigação foram essenciais as descrições do padre, poeta e historiador Rodrigo Caro, publicadas em 1604 no Memorial de la Villa de Utrera, onde se lê: “Ali só havia estrangeiros e judeus, por isso lhe chamavam Val de Judíos, que tinha a sinagoga onde hoje é o Hospital da Misericórdia.”

Outro elemento determinante foi a cerâmica, “o fóssil-guia que dá informação cronológica mais absoluta”. Durante as escavações, foram encontrados fragmentos desse material e também de vidro fino, elementos relacionados com “lâmpadas que iluminariam a sinagoga”, explica o arqueólogo.

As coordenadas manuscritas e materiais complementaram as certezas científicas de Miguel Ángel de Dios sobre a “conservação parcial, mas excepcional”, do espaço, cuja superfície e volumetria original, bem como a elevação total, são dados concluídos.

Ao fim de quatro estudos, o especialista faz ao El País a caracterização da sala de orações da sinagoga, edificada no século XIV no topo da nave central e adornada pelo “Hekhál – lugar sagrado no qual são guardados os pergaminhos com os rolos da Torah –​, o banco perimetral onde os fiéis rezam, e a Bimah – escrivaninha onde os pergaminhos são desenrolados”.

O plano de investigação, financiado pela câmara de Utrera, pretende analisar a área urbana de El Niño Perdido, a fim de delimitar o perímetro do bairro judeu, presumivelmente “um dos mais importantes do reino de Sevilha” antes da expulsão dos judeus, no século XV, como indica o relatório arqueológico. No curto prazo, o objectivo passa por identificar a zona reservada a mulheres e o Mikvé, a “piscina” utilizada no ritual de banhos purificadores, revela Miguel Ángel de Dios em entrevista ao ABC de Sevilla.

O imóvel onde foi descoberta a sinagoga foi adquirido pela câmara de Utrera em 2018. Em conferência de imprensa, o presidente, José María Villalobos, admitiu a intenção de promover visitas turísticas durante as escavações. A sinagoga de Utrera é a quinta conhecida em Espanha; as restantes estão localizadas em Segóvia, Córdova e duas em Toledo.

Texto editado por Ana Maria Henriques