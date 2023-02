Quarta na TV: para lá de Abandonados, entre Siza e um pelotão

CINEMA

Girls Night

AXN Movies, 21h10

Passados quase dez anos sem se verem, cinco amigas reúnem-se em Miami para uma festa de despedida de solteira. Resolvem contratar um stripper para aquecer a ocasião, mas a diversão transforma-se no mais enervante dos pesadelos quando uma delas mata o rapaz acidentalmente. As cinco ficam sem saber o que fazer ao cadáver, mas ideias não lhes faltarão para salvar a situação, o casamento que se avizinha e a própria pele.

Girls Night é uma comédia negra realizada por Lucia Aniello, que co-assina o argumento com Paul W. Downs. Scarlett Johansson, Zoë Kravitz, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer, Paul W. Downs e Demi Moore dão vida às personagens.

Radiactivo

Hollywood, 21h30

Marjane Satrapi, a autora de Persépolis, atira-se à história de Marie Curie, com base na novela gráfica de Lauren Redniss e com a actriz Rosamund Pike na pele da pioneira da química. Radioactivo centra-se na relação com Pierre Curie, na morte dele e na importante investigação e descoberta dos elementos químicos polónio e rádio, bem como o impacto, nem sempre positivo, que a pesquisa dela teve no mundo.

Benedetta

Cinemundo, 22h30

Itália, final do século XVII. Benedetta é uma freira a viver num convento desde criança. A sua vida muda quando a noviça Bartolomea se torna sua companheira de cela e nasce entre elas uma paixão que vai contra todos os cânones da Igreja. Estreado em Cannes e realizado por Paul Verhoeven, este drama erótico tem por base o livro biográfico Actos Impuros, de Judith C. Brown, sobre a história real de Benedetta Carlini (1590-1661).

SÉRIES

Abandonados

RTP1, 21h01

Sétimo e último episódio da ficção histórica inspirada n’O Diário do Tenente Pires, de António Monteiro Cardoso (que assina o argumento). Abandonados retrata a ocupação japonesa de Timor-Leste durante a II Guerra Mundial, com foco na aliança forjada entre portugueses, timorenses e australianos, e na coragem e no sacrifício que marcaram essa luta.

A propósito do fim da série, a RTP1 emite, pouco depois da meia-noite, um making of que mostra os bastidores das filmagens, com direito a conversas com o realizador, Francisco Manso, a equipa técnica e o elenco. Neste, entram Marco Delgado, António Pedro Cerdeira, Elmano Sancho, Virgílio Castelo e Vítor Norte, entre outros.

Shakespeare & Hathaway: Detectives Privados

Fox Crime, 22h50

Começa a quarta leva de episódios da série britânica, com o selo da BBC, que recorre a iguais doses de mistério e humor para seguir os trabalhos de uma dupla improvável de detectives que opera em Stratford-upon-Avon: Frank Shakespeare (Mark Benton), um detective rabugento mas brilhante, e Luella (Joy Joyner), uma antiga cabeleireira com olho apurado. Depois de um primeiro episódio no campo da espionagem tecnológica, vão dedicar-se a casos que tanto podem envolver danças de salão como um manuscrito desaparecido. Para ver à quarta-feira.

DOCUMENTÁRIO

Paisagem Concreta

RTP2, 23h17

Estreia. Realizado por Laura Artigas e Luiz Ferraz, o documentário propõe uma abordagem à vida e obra de Álvaro Siza Vieira a partir do eixo entre dois locais: o premiado edifício da sede da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre (a primeira construção do arquitecto no Brasil), e o seu ateliê, no Porto.

DESPORTO

Ciclismo: Volta ao Algarve 2023

RTP1, 14h20

Ligação directa a Portimão para acompanhar o arranque da 49.ª edição da prova, que conta com a participação de 20 ciclistas do top 100 mundial. Realiza-se até domingo, dia em que alcançará a meta em Lagoa, depois de ter percorrido um total de 795 quilómetros repartidos por cinco etapas.

Na corrida à vitória – que, no ano passado, foi conquistada por Remco Evenepoel – estão ciclistas como João Almeida, Geraint Thomas, Thomas Pidcock, Jai Hindley, Tobias Foss ou Rui Costa. A RTP1 transmite a competição diariamente, sempre por esta hora, com narração de João Pedro Mendonça e comentários de Marco Chagas.