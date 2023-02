Wine & Travel Week traz a Portugal compradores de destinos e influenciadores

Indústria mundial do enoturismo reúne-se no Porto de 20 a 26 de Fevereiro, para uma feira profissional e um fórum onde estarão gestores da Google, da Relais & Chateaux e da Cité du Vin, entre outros.

A primeira edição da Wine & Travel Week, de 20 a 26 de Fevereiro, na Alfândega do Porto, trará a Portugal 150 compradores internacionais de destinos — agências de viagens mas também consultores e outros operadores especializados —, meia centena de líderes de opinião — jornalistas especializados, críticos de renome, sommeliers, entre outras profissões — e casos de sucesso no sector enoturismo, que partilharão percursos e estratégias num Fórum Internacional dedicado à sustentabilidade económica, social e ambiental da indústria.

Na feira profissional, dias 21 e 22, estarão representados dez países, com 100 expositores, e é esperada a visita de centena e meia de compradores. "São quem compra destinos e vêm cá para negócio", explica Nuno Pires, fundador d'A Essência, empresa que está a organizar o evento, em parceria com a Great Wine Capitals, rede de capital de grandes vinhedos do mundo, e com apoio do Turismo de Portugal.

No Fórum, nos mesmos dois dias, serão apresentados e discutidos casos de sucesso na indústria do enoturismo, como a Google, o projecto de Susana Balbo —a primeira mulher produtora de vinhos na Argentina —, a Relais & Chateaux — uma cadeia global de restaurantes gourmet, hotéis boutique, resorts e villas que nasceu em França, em 1954 —, o Napa Valley Council — entidade criada na famosa região vitivinícola da Califórnia —, La Cité du Vin — um equipamento cultural único dedicado ao vinho como património cultural, universal e vivo, situado em Bordéus —, a revista Monocle, o Basque Culinary Center e o empresário Marcelo Fernandes — que tem vários restaurantes no Brasil e ajudou a catapultara carreira de chefs como Alex Atala, Janaína Rueda e​ Tsuyoshi Murakami —, entre outros.

A Wine & Travel Week, que a organização quer posicionar como "o principal evento mundial de enoturismo" e num segmento de "luxo", incluirá uma gala-jantar de entrega de prémios da mais recente edição dos Best of Wine Tourism, no dia 22, no Museu do Carro Eléctrico, e terminará com mais um Essência do Vinho, entre os dias 23 e 26, no Palácio da Bolsa — à excepção deste programa, o evento é dedicado exclusivamente a profissionais.

Entre as experiências preparadas para receber compradores e líderes de opinião, está um menu de boas-vindas com assinatura dos chefs 'estrelados' Arnaldo Azevedo e Rui Paula (dia 20), uma festa nas caves Ferreira com vinhos de todo o mundo (dia 23) e, na segunda metade da semana, 40 tours profissionais pelas sete regiões de turismo portuguesas que têm o foco no enoturismo mas também as "componentes de património e cultura", sublinha Nuno Pires.

O evento promete ter como protagonistas "o quem é quem do enoturismo, os grandes nomes, os emergentes" e, "nos próximos anos, algumas destas experiências poderão passar por outros países, com tours a França ou Espanha", por exemplo, revela o responsável, que nesta edição inaugural conta ter "entre 1000 e 1500 visitantes por dia".