“Não toleraremos abusos nem abusadores”, garante D. José Ornelas

“É uma ferida aberta que nos dói e envergonha”, declarou o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, sobre as quase cinco mil crianças que foram vítimas de abuso sexual no seio da Igreja Católica em Portugal, desde 1950 até à actualidade, segundo a estimativa feita esta segunda-feira pela comissão independente, a partir dos 512 testemunhos validados ao longo do último ano.

“Pedimos perdão a todas as vítimas: às que deram corajosamente o seu testemunho, calado durante tantos anos, e às que ainda convivem com a sua dor no íntimo do coração, sem a partilharem com ninguém. Nas vossas vidas atravessou-se a perversidade onde não deveria estar”, declarou o representante dos bispos portugueses, considerando que os testemunhos recolhidos são para a Igreja um alerta a que esta não pode nem quer “ficar surda”.

“Os abusos de menores são crimes hediondos. Quem os comete tem de assumir as consequências dos seus actos e as responsabilidades civis, criminais e morais daí decorrentes”, considerou, para acrescentar que é preciso que abusadores devem procurar “uma mudança radical de vida com a ajuda de pessoas competentes, na certeza de que o caminho da justiça encontrará sempre lugar no coração bondoso de Deus”.

O presidente da CEP pediu ainda perdão pelo facto de a Igreja não ter sabido criar “formas eficazes de escuta e de escrutínio interno” e por não ter sabido gerir as situações de abuso “de forma firme e guiada pela protecção prioritária dos menores”.

“No entanto”, ressalvou, se é certo que a Igreja não pode tolerar os abusos, que são uma total contradição da nossa identidade e do nosso modo de agir, também é verdade que a vida da Igreja em Portugal não se encerra nesta questão”.

O presidente da CEP prometeu que “procurará encontrar os mecanismos mais eficazes e adequados para fomentar uma maior prevenção e para resolver os possíveis casos que possam ocorrer, com celeridade e respeito pela verdade”.

A “tolerância zero” para com os casos de abusos tem de ser uma realidade em toda a Igreja e, por isso, não toleraremos abusos nem abusadores”, asseverou, adiantando que, no dia 3 de Março, decorrerá em Fátima, uma Assembleia Plenária Extraordinária “que será dedicada exclusivamente ao debate sobre este tema e às questões contidas no relatório agora divulgado”.

Nessa altura, “será possível apontar medidas concretas a desenvolver”, adiantou.