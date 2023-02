“Gostava de saber porque é que em Portugal há mais vítimas do sexo feminino”

Para Hans Zollner, homem de confiança do Papa para os abusos sexuais, a Igreja portuguesa terá agora de se concentrar no apoio a vítimas e familiares, nomeadamente com a criação de centros de escuta.

O jesuíta alemão Hans Zollner, homem de confiança do Papa para a questão dos abusos sexuais de menores dentro da Igreja Católica, mostrou-se surpreendido com o facto de, em Portugal, haver mais raparigas abusadas do que rapazes. “Gostaria de saber mais sobre isso”, declarou, numa curta entrevista à margem da apresentação do relatório que estima que, desde 1950, perto de cinco mil crianças foram abusadas por membros da Igreja portuguesa.