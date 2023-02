Uma casa na favela quer ser um dos Edifícios do Ano — e compete com mansões

Uma casa na favela pode ser eleita a melhor casa do mundo. É uma das nomeadas do concurso do ArchDaily, um dos principais sites de arquitectura a nível mundial, que, pela 14.ª vez, pede aos leitores para escolherem os Edifícios do Ano. A lista de 4500 projectos seleccionados vai ser reduzida, por votação, para cinco por categoria, e a Casa no Pomar do Cafezal, no Aglomerado da Serra, uma das maiores favelas de Belo Horizonte, no Brasil, pode ser uma das finalistas, ou até vencedora, da categoria Casas — onde compete com mansões de todo o mundo.

Desenhada pelo Coletivo Levante, que se foca na elaboração de projectos em favelas e periferias, a casa foi construída com os mesmos materiais com que foram construídas as outras casas deste gigantesco complexo de favelas, que abriga cerca de 100 mil habitantes. A fachada de tijolo da habitação e cimento não é pintada, as tubulações de água são externas, assim como as ligações eléctricas, e suas janelas são de ferro, como as das casas vizinhas. É uma casa que pode ter um custo muito parecido com as demais da favela, mas a diferença está na forma como os elementos foram utilizados, com especificações de projecto e técnicas construtivas que permitiram a criação de um espaço eficiente e com qualidade ambiental. Para a elaboração do projecto foram ouvidas experiências das pessoas das comunidades.

A construção de 66 metros quadrados teve início em 2018 e ficou terminada em Dezembro de 2020. O rapper Kdu dos Anjos, que vive na Casa no Pomar do Cafezal, ajudou os arquitectos Fernando Maculan e Joana Magalhães a idealizar o projecto. “Posso morar temporadas em qualquer lugar do mundo, mas aqui é onde pretendo morar mesmo. Gosto muito de morar no Aglomerado porque aqui a gente cuida [uns dos outros]. Eu nunca tranquei meu portão. As pessoas se cuidam e se conhecem”, disse à CNN Brasil.

Até dia 15 de Fevereiro, os leitores do ArchDaily podem escolher um projecto para participar no concurso. Depois, serão escolhidos, até 23 de Fevereiro, cinco projectos para cada uma das 15 categorias. Nesse dia, serão anunciados os vencedores. Há vários edifícios portugueses nesta lista. Na mesma categoria desta casa estão presentes alguns projectos já destacados no P3, como, por exemplo, a casa minimalista no meio da natureza em Arouca, a casa NaMora, construída no sopé da Serra da Estrela e a casa Âmago, em Ansião. A lista de seleccionados pode ser consultada aqui.