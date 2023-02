Um relatório límpido saído do pântano da ocultação

Deixem-me começar por uma declaração de interesses: tenho para com a Igreja Católica uma imensa dívida de gratidão. Foi através da Igreja Católica que conheci a minha mulher; foi nos grupos da Igreja Católica que fiz os meus melhores amigos; foi por causa da Igreja Católica que vivi algumas das experiências mais marcantes da minha vida; e é à Igreja Católica que continuo a ir todos os sábados, em família. Quando os meus filhos atravessam períodos de grandes dúvidas, convido-os a juntarem-se ao clube. Digo-lhes que para ir a uma boa missa não é preciso ter a certeza que Deus existe. Só é preciso admirar a estética e a ética dos Evangelhos, compreender as vantagens de uma vida comunitária e admitir que o mundo está cheio de fascinantes mistérios. Basta acreditar naquilo a que um místico do século XIV chamou “A Nuvem do Não Saber”.

