Bruxelas afasta cenário de recessão técnica e coloca Portugal a crescer 1% em 2023

O cenário de recessão técnica parece estar afastado, tanto na União Europeia como em Portugal, mas as projecções da Comissão Europeia confirmam um significativo abrandamento da actividade económica no final do ano passado e início deste ano no país, que resultará num crescimento fraco de apenas 1% em 2023, e uma melhoria moderada em 2024, com o PIB a crescer 1,8%.

O desempenho da economia portuguesa estará em linha com o resto da zona euro, que segundo as estimativas da Comissão Europeia, deverá crescer 0,9% este ano (0,8% no conjunto da União Europeia), um valor marginalmente mais positivo do que se antecipava no fim do ano passado e para o qual terá sido decisivo um desempenho bastante mais positivo do esperado na Alemanha, apesar da desaceleração. Para 2024, a Comissão Europeia manteve a sua projecção de um crescimento de 1,6% na zona euro e 1,5% na UE.

“Estes números são melhores do que antecipávamos, o que não quer dizer que sejam bons”, afirmou o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, que chamou a atenção para o grau de incerteza e os riscos que permanecem elevados, assim como a “heterogeneidade entre os Estados-membros”.

Em Portugal, depois de um ano de crescimento económico extraordinário de 6,7%, bastante acima dos 3,5% projectados para a zona euro, a perspectiva de Bruxelas é de um desempenho bastante mais fraco em 2023, “uma vez que os consumidores e as empresas ainda enfrentam incertezas sobre os custos da energia nos meses de Inverno”, escreve a Comissão Europeia, no relatório das projecções intercalares de Inverno, divulgadas esta segunda-feira, em Bruxelas.

A Comissão estima que o crescimento português melhore no segundo trimestre de 2023, mas sem ultrapassar o 1% no saldo do ano, e que “continue a crescer a partir daí, atingindo uma taxa anual de 1,8% em 2024, tendo como pano de fundo uma procura externa mais forte e preços de mercadorias mais favoráveis”.

A inflação, que segundo os técnicos de Bruxelas poderá ter atingido o pico no último trimestre do ano passado, quando bateu nos 10,2%, deverá abrandar este ano para 5,4%, e reduzir ainda mais no próximo ano, para um valor de 2,6%. A mesma tendência de queda da inflação verifica-se na União Europeia: depois de atingir os 9,2% em 2022, a taxa deverá ficar nos 6,4% em 2023 e cair para os 2,8% em 2024.