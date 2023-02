Brasil: jovem com suástica ataca escola com cocktails molotov

Incidente não causou danos pessoais numa escola no interior de São Paulo e terminou com o adolescente detido.

Uma escola no município de Monte Mor, a 130 km da cidade de São Paulo, foi atingida esta segunda-feira por dois cocktails molotov atirados por um antigo aluno que envergava uma braçadeira como uma suástica. A polícia não revelou a identidade, nem a idade do jovem e afirmou que as razões do ataque ainda estão a ser investigadas.

O ataque com as armas incendiárias caseiras não causou vítimas, nem danos matérias consideráveis na Escola Estadual Antônio Sproesser, mas o estabelecimento manteve-se fechado no dia de ontem para recolha de provas. Todos os alunos e professores foram enviados para casa logo a seguir ao ataque, que aconteceu durante a manhã.

"Todos estão sãos e salvos em casa. A escola está fechada até que a perícia esteja terminada", disse Anderson Palmieri, secretário municipal de segurança, citado pela Lusa.

Na foto divulgada pela Guarda Municipal, publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, não se vê o rosto do jovem que estava todo vestido de preto, mas é bem visível a braçadeira nazi.

As imagens recolhidas pela polícia mostram o adolescente, armado com um pequeno machado, a retirar os coktails molotov, feitos com combustível em garrafas de plástico, do carro onde estava e atirá-los contra a fachada do estabelecimento de ensino.

A situação poderia ter sido mais dramática se o jovem tivesse conseguido entrar na escola (aparentemente um funcionário conseguiu fechar o portão a tempo), como aconteceu em Aracruz, no estado do Espírito Santo, onde um adolescente envergando uma suástica matou a tiro quatro pessoas e feriu outras 13 em duas escolas.

A mãe do menino que atacou a escola em Monte mor???? pic.twitter.com/eu36bCMIgG — ig Pucca (@IgPucca) February 13, 2023

A acção do jovem chamou a atenção de testemunhas que denunciaram o caso às autoridades que chegaram prontamente ao local, tendo elementos da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar procedido à detenção.

"A Secretaria de Segurança, por meio da GCM, também está reforçando a segurança em todas as outras escolas municipais de Monte Mor”, diz um comunicado da prefeitura de Monte Mor, citado pela Folha.