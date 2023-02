Estive hoje no cemitério onde as andorinhas mais uma vez faziam a Primavera acontecer sem tempo. Anima-me essa dança que vai picotando o céu. Acredito intimamente que é mais do que vejo, mas isso deixo para os meus pensamentos que não serão consumados em palavra.

No cemitério há um silêncio que desconhecia. Traz-me paz. Colhi uma flor frágil do nosso jardim que se faz forte quando lá chego. Somos duas a testar a força. Os cemitérios são lugares onde se erguem nomes. Era nisso que pensava hoje: a dada altura, seremos só um apelido que nos situa. Uma casa que nos pertenceu. Ali moravam os… Teremos o nome na ponta da língua, mesmo que já ninguém ali esteja, mesmo que a casa seja outra.

Passo todas as semanas por lugares que frequentei e que são agora habitados por gente que não conheço. À minha passagem, reconstruo memórias que surgem nítidas. Lembro-me de haver framboesas naquela casa. Aponto discretamente para a casa pintada de um cinzento-escuro que quase ofusca as cores que ainda vivem nas traseiras da minha cabeça. Enquanto o carro passa, mais veloz do que o meu pensamento, distraio-me a observar o que ficou do que existiu. A memória precisa de tempo para que as cores regressem, para que a erva volte a crescer desenfreadamente naquele quintal.

Um dia, do nada, apareceram ali muitas framboesas. Não sei se alguma vez tinha visto o fruto lustroso e suculento que rebentou com estrondo. Eram framboesas grandes que cresciam ao desbarato junto a um poço sem uso e que apanhámos com a sensação de termos em mãos um tesouro. Só conhecia as amoras. As framboesas deram forma ao meu espanto.

Bastou-me ver a casa (agora cinzenta) para me lembrar dessa tarde que não queria que acabasse. Não levei as framboesas comigo. Só trouxe a memória que continua tão viva.

Das casas ergue-se um nome e histórias que nos contam. Contam-nos com generosidade porque nos devolvem a infância e a adolescência. Os momentos tristes. Os que nos marcaram. Os que não tendo durado um Verão duraram tardes que pareceram livros inteiros.

Na casa da Emília, por exemplo, escondíamo-nos debaixo da planta da borracha e brincávamos aos Cinco. Havia ali uma sombra grande e fresca, e era como se estivéssemos na casa da árvore. Era só a planta da borracha. Fantasiávamos com mistérios que só existiam nas nossas cabeças para que a vida pudesse ter mais fascínio. Agora percebo que fui sempre essa, a que perseguiu o fascínio, até do que não existia. Inventarei beleza mesmo no que está por nascer. Persigo a possibilidade de que as coisas em volta me convençam a querer continuar a provocar movimento. É justo, não é?

De quem será agora a casa da Emília?

O sino da igreja acabou de tocar quatro vezes, e mais uma mulher chegou ao cemitério. Faço a minha volta habitual. Vejo nomes e rostos que já foram famílias com crianças, com comunhões e baptizados. Tantos nascimentos. Tantas partidas.

Famílias que foram casas e quintais a perder de vista. O milho crescia mais do que eu. Lembro-me do prazer de abrir as espigas tão naturalmente embrulhadas, como se alguém se tivesse ocupado de as vestir. Abríamos as espigas com expectativa de ver se lá estava o milho inteiro, amarelo, por vezes rubi, milho-rei. Um dia, brinquei às escondidas com o meu pai ainda as espigas estavam verdes. Que importância tem isto? Toda. A que eu lhe quero dar.

Aqui no campo poucos viajaram. O campo pode limitar os sonhos, a não ser que queiramos apenas sonhar com o campo. E o campo pode enredar-nos de tal forma, que nunca mais vamos querer de aqui sair.

Este silêncio que desconhecia – este do cemitério – apazigua-me. São os nomes outra vez. Os nomes e as caras. Somos nós presos por um fio de memória que nos sustém. Na hora de me ir embora, digo baixinho o nome das famílias, como se lhes quisesse devolver vida. Somos nomes, casas e caras que um dia contarão histórias, mesmo que já cá não moremos.

Fascina-me o que já coleccionei. Fascina-me mais ainda o que desconheço.