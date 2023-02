Chefs à Mesa: descongelar e comer em casa a comida de Vítor Sobral e companhia

Há quem entre e pergunte: "São mesmo os chefs que fazem esta comida?" A dúvida pode instalar-se quando das paredes da Chefs à Mesa, em Lisboa, saltam nomes conhecidos e premiados com galardões internacionais. A saber: Bertílio Gomes, Miguel Castro e Silva, Paulo Morais, Vítor Adão e Vítor Sobral. Existe ainda uma opção para vegetarianos e veganos, da equipa Asoka, do chef Luccas Paixão.

É uma loja, que fica perto de Entrecampos, numa zona em crescimento — por isso foi escolhida, explica Rui Carmo, sócio e co-fundador do projecto, à Fugas — e propõe entradas, pratos e sobremesas dos diferentes chefs, em versão congelada. Não é para quem, naquela noite, não lhe apetece cozinhar e passa por ali para comprar uma canja de lingueirão à Taberna, de Bertílio Gomes, ou uma bochecha de porco preto em vinho do Porto, de Vítor Sobral, porque é preciso obedecer ao processo de descongelação e cozinhar no forno ou em banho-maria, salvaguarda Rui Carmo.

Ou seja, é para quem quer planear uma refeição diferente, com familiares ou amigos — embora as doses sejam para uma ou duas pessoas —, ou para uma ocasião especial, como o Dia dos Namorados.

Propostas para o Dia dos Namorados Proposta vegan e vegetariana (chef Luccas Paixão)

Croquetes de Cogumelos

Beet Wellington (à base de beterraba)

Salame sem glúten e sem adição de açúcares

Preço: 30€ (duas pessoas) com oferta de uma garrafa de Terras de S. Miguel, Dão DOC tinto 2020 Proposta dos chefs Paulo Morais, Miguel Castro e Silva e Vítor Sobral

Tako Yaki (bolinhas recheadas de polvo acompanhadas com o típico molho tonkatsu, equilibrado com mayo de yuzu e katsuobushi)

Sopa de cação (preparada com tintureira)

Mousse de Chocolate Negro com Morangos Confitados

Preço: 40€ (duas pessoas) com oferta de uma garrafa Terras Abençoadas, Dão DOC branco 2020 Proposta dos chefs Bertílio Gomes, Miguel Castro e Silva e Vítor Adão

Creme de Castanhas com Cogumelos

Cachaço de Porco Confitado (com puré trufado)

Lingotes de chocolate e coco, mousse de chocolate e um Lemon Curd, terminado com uma glaçage de chocolate

Preço: 48€ (duas pessoas) com a oferta de uma garrafa de Terras de S. Miguel, Dão DOC tinto 2020 Proposta dos chefs Bertílio Gomes e Paulo Morais

Sopa de Crustáceos (com lavagante, lagosta, sapateira e camarão)

Brownie de Chá Verde

Preço:60€ (duas pessoas) com oferta de uma garrafa de Terras Abençoadas, Dão DOC branco 2020

Contudo, a Chefs à Mesa já tem clientes regulares que semanalmente fazem as suas compras, diz com satisfação o responsável. Aliás, a loja é mais do que um espaço onde se vendem congelados: ao lado de cada uma das arcas verticais com a identificação do chef por cima, há um conjunto de prateleiras onde podem ser encontrados produtos secos sugeridos pelos mesmos - dos azeites aos licores, passando por queijos e chutneys. Há ainda kombuchas e até cocktails, aos quais só falta juntar o gelo.

E, para quem gosta de cozinhar, há bases e caldos prontos a usar; além de outros ingredientes como condimentos, compotas, patês e conservas. A ideia não é ter uma vulgar mercearia, onde se encontram as mesmas marcas que na generalidade dos espaços, mas ter produtos diferenciados, explica o empresário, dando como exemplo as conservas de peixes de rio.

Quanto à garrafeira, o objectivo é o mesmo, para isso foi contratado um sommelier que analisou as propostas dos chefs e encontrou aquelas que considera as harmonizações certas, e que são as aconselhadas aos clientes por quem está na loja.

Há ainda um espaço onde Rui Carmo convida os clientes a estarem — "Não é preciso entrar para comprar nada", assegura —, é uma espécie de livraria, uma estante embutida na parede do fundo da loja, onde se destacam os livros dos chefs, como é o caso de Na cozinha de Miguel Castro e Silva ou Receitas lá de casa, de Vítor Sobral, mas também outros que são verdadeiras bíblias da cozinha portuguesa, como os títulos de Maria de Lurdes Modesto.

Aquele é também um espaço onde, no futuro, podem ser feitos lançamentos de livros, conferências ou até workshops — aliás, toda a bancada que ocupa o centro da loja tem potencial para essas actividades, a excepção são as que precisam de ser cozinhadas, uma vez que não há fogão ou forno.

A loja está aberta de segunda a sexta-feira, das 10h à 20h, e aos sábados das 10h às 14h, mas também é possível encomendar online. Aliás, refere Rui Carmo, a ideia deste negócio, cujo outro sócio é Carlos Fontão de Carvalho, em que investiram cerca de cem mil euros, nasceu durante a pandemia, na procura de uma resposta para quem estava fechado em casa e não podia ir aos restaurantes.

Por isso, os clientes podem encomendar online e levantar na loja a encomenda ou, se quiserem, a Chefs à Mesa faz entregas três vezes por semana (terças, quintas e sábados, com uma antecedência mínima de 24 horas), em Lisboa, Oeiras e Cascais, com valores de entrega entre os 5€ e os 20€. A marca tem ainda um protocolo com a plataforma de entregas Volup.

Antes de sairmos, Rui Carmo aponta ainda para as prateleiras onde é possível encontrar pão dos projectos de Bertílio Gomes, que recomenda a sua congelação, e de Vítor Sobral. Os dias certos da chegada do pão fresco ainda não são fixos, mas, assim que forem, o empresário espera que esta seja também uma forma de os clientes ganharem rotinas na ida à loja.

Entretanto, continuam a chegar produtores e fornecedores interessados em ter os seus produtos nas prateleiras da Chefs à Mesa, congratula-se, acrescentando que é feita uma selecção, de maneira a ter produtos distintivos.