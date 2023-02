Lucros do banco Montepio quintuplicam para 33,8 milhões em 2022

O banco Montepio registou, no ano passado, um resultado positivo consolidado de 33,8 milhões de euros, cinco vezes mais do que os 6,6 milhões de euros registados no final de 2021, adiantou a instituição, num comunicado ao mercado.

Na nota, divulgada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Montepio disse que fechou o ano com “um resultado líquido consolidado positivo de 33,8 milhões de euros, o que representa um aumento de 27,2 milhões de euros face aos 6,6 milhões de euros registados em 2021”.

“Esta evolução favorável foi determinada pelo aumento do produto bancário, com destaque para a margem financeira e para as comissões, pela redução dos custos operacionais e pelas menores dotações para imparidades e provisões, em particular as relacionadas com o risco de crédito”, referiu o banco.

Assim, a variação dos resultados líquidos “evidencia o crescimento do negócio, a melhoria da eficiência e a redução do custo do risco, não obstante o peso significativo das contribuições regulatórias para o sector bancário, que ascenderam a 25,9 milhões de euros”.